Кабинет министров Украины намерен сократить зарплату топ-чиновников и предложить Верховной Раде уменьшить доходы госбюджета на 122,945 млрд, а расходы увеличить на 79,215 млрд гривен.

Об этом говорится в сравнительной таблице проекта изменений в госбюджет на 2020 год, который планируется утвердить правительством в воскресенье. Документ 29 марта опубликовали "Українські новини".

Изменения в бюджет Деловая столица

Отметим, статьи госбюджета планируется пересмотреть в связи с вспышкой в стране нового коронавируса.

Из текста следует:

доходы госбюджета планируется урезать с 1 095,580 млрд гривен до 972,635 млрд;

доходы общего фонда госбюджета планируется сократить с 975,170 млрд до 853,394 млрд, спецфонда – с 120,409 млрд до 119,241 млрд гривен;

расходы планируется увеличить с 1 184,010 млрд до 1 263,225 млрд гривен;

расходы общего фонда – с 1 052,678 млрд до 1 133,065 млрд, спецфонда – с 131,331 млрд до 130,160 млрд гривен;

предоставление кредитов из госбюджета планируется сократить на 20 млн – до 15,2 млрд гривен.

Предельный размер дефицита госбюджета планируется увеличить в 3,1 раза – с 96,275 млрд до 298,404 млрд гривен (дефицит общего фонда госбюджета планируется увеличить на 202 млрд).

Ранее OBOZREVATEL писал о главных новшествах нового законопроекта от Кабмина по государственному бюджету.

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