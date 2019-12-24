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24 декабря • обновлено в 14:53
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Кабмин провел масштабные кадровые перестановки: кого назначили

1.7т
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Кабинет министров на заседании во вторник, 24 декабря, принял ряд кадровых решений.

В частности, госсекретарем Министерства развития общин и территорий назначили Олега Войтовича. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Одновременно с этим заместителем министра здравоохранения был назначен Виктор Ляшко, а госсекретарем ведомства – Инна Солодка.

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Заместителем председателя Государственной фискальной службы стал Михаил Титарчук, заместителем главы Гостаможенной службы – Роберт Зелди.

Кроме этого, правительство приняло решение назначить руководителем Госагентства лесных ресурсов Андрея Заблоцкого, а гендиректором Аграрного фонда – Евгения Влизло.

Кабинет министров на заседании во вторник, 24 декабря, принял ряд кадровых решений

Кабинет министров на заседании во вторник, 24 декабря, принял ряд кадровых решений

Правительственный портал

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин собирается поменять руководство "Нафтогаза", "Укрэнерго", а также других стратегических компаний.

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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