Кабмин провел масштабные кадровые перестановки: кого назначили

Кабинет министров на заседании во вторник, 24 декабря, принял ряд кадровых решений.
В частности, госсекретарем Министерства развития общин и территорий назначили Олега Войтовича. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Одновременно с этим заместителем министра здравоохранения был назначен Виктор Ляшко, а госсекретарем ведомства – Инна Солодка.
Заместителем председателя Государственной фискальной службы стал Михаил Титарчук, заместителем главы Гостаможенной службы – Роберт Зелди.
Кроме этого, правительство приняло решение назначить руководителем Госагентства лесных ресурсов Андрея Заблоцкого, а гендиректором Аграрного фонда – Евгения Влизло.
Кабинет министров на заседании во вторник, 24 декабря, принял ряд кадровых решений
Правительственный портал
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин собирается поменять руководство "Нафтогаза", "Укрэнерго", а также других стратегических компаний.
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