Кабмин провел масштабные кадровые перестановки: кого назначили

Кабинет министров на заседании во вторник, 24 декабря, принял ряд кадровых решений.

В частности, госсекретарем Министерства развития общин и территорий назначили Олега Войтовича. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Одновременно с этим заместителем министра здравоохранения был назначен Виктор Ляшко, а госсекретарем ведомства – Инна Солодка.

Заместителем председателя Государственной фискальной службы стал Михаил Титарчук, заместителем главы Гостаможенной службы – Роберт Зелди.

Кроме этого, правительство приняло решение назначить руководителем Госагентства лесных ресурсов Андрея Заблоцкого, а гендиректором Аграрного фонда – Евгения Влизло.

Кабинет министров на заседании во вторник, 24 декабря, принял ряд кадровых решений Правительственный портал

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин собирается поменять руководство "Нафтогаза", "Укрэнерго", а также других стратегических компаний.

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