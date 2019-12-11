Главная Новости
11 декабря • обновлено в 15:27
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Кабмин принял ряд кадровых решений: кого назначили

Читать материал на украинском

Кабинет министров на заседании в среду, 11 декабря, принял ряд кадровых решений.

В частности, главой Государственного агентства по резервам Украины назначили Никиту Барбаша, сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"В Кабмине полнейший бардак. На прошлом заседании главой Госагентства по резервам был назначен Ярослав Погорелый. Но на этом заседании Кабмина указали, что назначают главой Барабаша", – заявил Гончаренко.

Новости
Топ-менеджера Коломойского назначили новым главой Госрезерва

По его словам, скорее всего Барабаш будет замглавы, а Погорелый – главой.

Одновременно с этим правительство назначило Руслана Калинина заместителем министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

По словам Гончаренко, заместителем председателя Государственной фискальной службы стал Денис Шендрик.

Главой правления НАК "Надра Украины" Кабмин назначил Тараса Кузьмича.

Также на заседании в среду, 11 декабря, правительство уволило государственного секретаря Министерства обороны Александра Дубляна.

Кабинет министров принял ряд кадровых решений

Кабинет министров принял ряд кадровых решений

Правительственный портал

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин собирается поменять руководство "Нафтогаза", "Укрэнерго", а также других стратегических компаний.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Виктор Калиненко
Персона
Алексей Гончаренко
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги