Кабмин принял ряд кадровых решений: кого назначили

Кабинет министров на заседании в среду, 11 декабря, принял ряд кадровых решений.

В частности, главой Государственного агентства по резервам Украины назначили Никиту Барбаша, сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"В Кабмине полнейший бардак. На прошлом заседании главой Госагентства по резервам был назначен Ярослав Погорелый. Но на этом заседании Кабмина указали, что назначают главой Барабаша", – заявил Гончаренко.

По его словам, скорее всего Барабаш будет замглавы, а Погорелый – главой.

Одновременно с этим правительство назначило Руслана Калинина заместителем министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

По словам Гончаренко, заместителем председателя Государственной фискальной службы стал Денис Шендрик.

Главой правления НАК "Надра Украины" Кабмин назначил Тараса Кузьмича.

Также на заседании в среду, 11 декабря, правительство уволило государственного секретаря Министерства обороны Александра Дубляна.

Кабинет министров принял ряд кадровых решений Правительственный портал

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин собирается поменять руководство "Нафтогаза", "Укрэнерго", а также других стратегических компаний.

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