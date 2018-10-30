Кабмин принял новые правила: как украинцы будут платить за отопление

В Украине вступили в действия новые правила, которые разрешают устанавливать тепловые "счетчики" в любой квартире. С одной стороны, это позволит платить примерно за тот объем тепла, который использовали. А с другой – далеко не во всех домах деньги, потраченные на распределители и регуляторы, окупятся. Соответствующие нововведения уже приняты Кабмином и вступили в действия на днях.

OBOZREVATEL отвечает на главные вопросы о том, как будут работать новые правила.

Теперь тепловой счетчик можно поставить даже в хрущевке?

Нет. Квартирный счетчик на тепло можно поставить только в доме с вертикальной разводкой. А это здания, построенные не позже середины 2000-х.

В остальных домах, в том числе и "хрущевках", появилась возможность установить распределитель и регулятор на батареи. То есть на каждую батарею по два прибора. С установкой это обойдется в 1-1,5 тыс. грн (около 5 тыс. грн на двухкомнатную квартиру).

Как будут считать суммы в платежках с новыми приборами?

Распределитель – не счетчик. Он показывает долю конкретной батареи в общей системе отопления. То есть платить только за свою квартиру с таким распределителем не получится. Более того, суммы в платежках будет состоять из двух частей:

Часть от показаний домового счетчика + показания распределителя

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Действительно, такие правила позволят платить ближе к индивидуальному потреблению. Но говорить о том, что с распределителем и регулятором можно будет "не платить за соседа" – нельзя.

Сколько и как можно сэкономить?

Экономию даст не распределитель (он находится непосредственно на батареи), а регулятор. Этот прибор позволяет "прикручивать" подачу тепла, если на улице тепло или в квартире никого нет. То есть, с помощью регулятора можно "прикрутить", а с помощью "распределителя" – учесть сокращение объемов.

Согласно оценкам экспертов, в среднем суммы в платежках благодаря такому решению можно сократить на 15%. К примеру, если на данный момент вы платите за тепло 2 тыс. грн, то после установки регулятора и распределителя на все батареи суммы в платежках могут снизиться до 1,7 тыс. грн. В таком случае приборы будут окупаться как минимум 15 отопительных месяцев, то есть около 3 лет.

Как можно установить такие приборы? Куда писать заявление?

Никуда! В первую очередь нужно поговорить с соседями. Устанавливать распределители и регуляторы нужно как минимум в 50% квартир. Иначе платить придется по старым правилам, то есть установка приборов не окупится никогда.

Если как минимум половина соседей "за", стоит позвать энергоаудитора. Он проведет экспресс-исследование и подсчитает, есть ли вообще смысл тратить деньги и устанавливать такие приборы.

Когда стоит устанавливать регуляторы и распределители?

Если в доме как минимум 50% владельцев квартир согласились установить счетчики, в подвале уже есть индивидуальный тепловой пункт, а энергоаудитор порекомендовал установить регулятор и распределитель.

50% квартир установили распределители и регуляторы;

в доме установлен индивидуальный тепловой пункт, который реагирует на погодные условия (ИТП), провели балансировку, которая позволяет равномерно распределять тепло по квартирам;

энергоаудитор провел расчеты и пришел к выводу, что распределитель и регуляторы окупятся.

Как не попасться мошенникам?

Как и с лоскутным утеплением, после того, как Кабмин разрешил устанавливать регуляторы и распределители, многие украинцы, которые согласятся установить распределители и регуляторы автономно от соседей, рискуют просто потратить деньги впустую.

Поэтому, если вы приняли решение устанавливать регуляторы, делать это нужно только вместе с соседями.