Кабмин представил программу дешевых кредитов для бизнеса в Украине

Кабинет министров в понедельник, 3 февраля, представил программу дешевых кредитов для бизнеса.

Новая программа для украинцев нацелена на малый бизнес. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова во время презентации соответствующего проекта.

"С сегодняшнего дня 2 млрд гривен доступны для тех банков, которые будут участвовать", – сообщила Маркарова.

В частности, участие в проекте примут три банка – ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк.

Министр финансов подчеркнула, что контакты бизнеса с госслужащими будут минимальными.

Маркарова добавила, что для программы был разработан сайт 579.com.ua, который уже работает.

"Есть сайт, там можно посмотреть подпадаете ли вы под критерии. Там очень простая анкета – вы выбираете цель и банк, в который вы пойдете. Заполняете и отправляете банкам", – резюмировала она.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что дешевые кредиты для людей предусмотрены под рекордно низкий процент – 5, 7 или 9% – на сумму до 1,5 млн гривен сроком до 5 лет.

"Эта программа для тех, кто давно мечтал о своем маленьком бизнесе, но до сих пор не решался на это по разным причинам", – написал Гончарук в своем Telegram-канале.

По его словам, проект за год позволит выдать более 50 тысяч доступных кредитов, создать 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 2 млрд гривен внутренних инвестиций в сферу малого бизнеса.

"Мы рассчитываем, что за 5 лет сумма выданных доступных кредитов достигнет 30 млрд гривен. Чтобы запустить экономику, украинцам нужно дать доступ к дешевым ресурсам. Деньги не должны быть "дорогими", а потому государство компенсирует часть процентной ставки на кредиты, которые будут выдавать банки" – резюмировал Гончарук.

Кабинет министров представил программу дешевых кредитов для бизнеса в Украине

Ранее в Украине обещали начать выдавать 1,5 млн грн кредита сроком на 5 лет на открытие либо развитие бизнеса под следующие проценты:

5% годовых при выручке до 25 млн, если создается минимум два рабочих места;

7%, если бизнес приносит до 25 млн прибыли и не создает рабочие места (но за каждого нового работника ставку уменьшат на 0,5%);

9%, если бизнес уже запущен и приносит от 25 до 50 млн прибыли.

Также, по условиям программы, сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

Дешевые кредиты

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