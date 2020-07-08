Кабмин предложил наказывать за задержки зарплат и пенсий

Кабинет министров утвердил проект закона, расширяющий перечень выплат, за задержку которых предусмотрено начисление компенсации.

Об этом стало известно из заседания правительства в среду, 8 июля. В частности, Кабмин предложил наказывать за задержку с выплатами пенсий, зарплат, ежемесячного денежного пособия и других соцвыплат.

"Кабмин рассмотрел проект Закона о перечне видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация. К таким выплатам предлагают включить пенсию, ежемесячное денежное пожизненное содержание, социальные выплаты, стипендии, заработная плата, сумма индексации денежных доходов граждан", – сообщил нардеп от ЕС Алексей Гончаренко.

Постановление Кабмина Telegram Гончаренко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за повышения минимальной зарплаты вырастут пенсии для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет. С июля 2021-го такие пенсионеры будут получать не менее 2600 грн.