Кабмин предложил наказывать за задержки зарплат и пенсий

Валентина Гембарская Экономика 15:47, 8.07.2020 Обновлено: 16:08, 8.07.2020

Кабинет министров утвердил проект закона, расширяющий перечень выплат, за задержку которых предусмотрено начисление компенсации.

Об этом стало известно из заседания правительства в среду, 8 июля. В частности, Кабмин предложил наказывать за задержку с выплатами пенсий, зарплат, ежемесячного денежного пособия и других соцвыплат.

"Кабмин рассмотрел проект Закона о перечне видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация. К таким выплатам предлагают включить пенсию, ежемесячное денежное пожизненное содержание, социальные выплаты, стипендии, заработная плата, сумма индексации денежных доходов граждан", – сообщил нардеп от ЕС Алексей Гончаренко.

Постановление Кабмина
Telegram Гончаренко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за повышения минимальной зарплаты вырастут пенсии для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет. С июля 2021-го такие пенсионеры будут получать не менее 2600 грн.

Комментировать
Экономика

Смотрите также

Руководитель следственной группы ГБР признался, что на него давили в "делах" Порошенко

СБУ задержала диверсанта, готовившего подрыв резервуаров с аммиаком на Луганщине. Фото

Ляшко – о выборах мэра Киева: если Зеленский меня поддержит, успех будет 100%

Гонтарева призвала МВФ забрать транш у Украины

Ляшко рассказал, как будут работать школы в Украине с 1 сентября