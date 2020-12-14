В Фонд борьбы с COVID-19 докинули денег из бюджета: раньше оттуда взяли средства на дороги

Кабинет министров увеличил расходы Фонда борьбы с COVID-19 на 6 млрд гривен. Ранее за счет Фонда финансировали президентскую программу "Большая стройка".

Такое решение правительство приняло на внеочередном заседании в понедельник, 14 декабря. Об этом сообщает Правительственный портал. Кабимн распределил некоторые расходы госбюджета-2020.

Как указано, причиной стала необходимость увеличить суммы средств, которые Украина выделяет на борьбу с COVID-19.

"По предложению 36 главных распорядителей бюджетных средств по сокращению расходов госбюджета до конца 2020 года, предлагается осуществить сбалансированное перераспределение расходов общего фонда государственного бюджета, предусмотренных главным распорядителям средств на 2020 год", – сказано в сообщении.

По состоянию на 10 декабря объем выделенных средств из Фонда по общему фонду государственного бюджета составляет 66 млрд гривен, кассовые расходы – 45,5 млрд гривен.

Для продолжения финансирования работ в рамках президентского проекта "Большая стройка" власти решили использовать деньги Нацбанка. OBOZREVATEL раскрыл подробности новой схемы.

Из Фонда борьбы с COVID-19 по состоянию на 7 декабря потратили 45,4 млрд гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября глава "Укравтодора" Александр Кубраков пояснил, почему деньги с COVID-фонда потратили на дороги. Ранее он заявил, что ни специального фонда борьбы с COVID-19 не было – такое название возникла ошибке.

В начале ноября СМИ выяснили, что все тендеры Ивано-Франковской Службы автодорог на ремонт трасс, которые частично были профинансированы деньгами Фонда по борьбе с COVID-19, выиграло ООО "ПБС", которое связано с одним из украинских олигархов.

10 ноября Министерство финансов сообщило, что в течение недели с "коронавирусного фонда было" выделено более 1 млрд гривен на восстановление автодорог государственного значения.

Впоследствии заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что бюджетные средства, выделенные для борьбы с COVID-19, на строительство дорог не направляли.