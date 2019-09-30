Кабмин подготовил налоговую реформу: что ждет украинцев

Кабинет министров готовит реформу, которая должна уменьшить налоговую нагрузку на налогоплательщиков, а также позволит сократить время на их администрирование.

"Мы завершим создание и обеспечим эффективное функционирование Государственной налоговой службы (ГНС) с не менее 50% новых людей на руководящих должностях центрального аппарата и территориальных органов", – говорится в программа деятельности правительства, которая была опубликована впервые 30 сентября.

Представители Кабмина отмечают, что ГНС будет сервисной службой, а не силовым подразделением. Ведомство будет предоставлять услуги, которые касаются налогообложения, онлайн через электронный кабинет налогоплательщика.

"Мы повысим прозрачность и эффективность налоговых аудитов и введем эффективный механизм рассмотрения жалоб налогоплательщиков в административном порядке, чтобы 75% разногласий согласовывались досудебно", – отмечается в тексте программы.

Также правительство намерено внедрить стратегию стимулирования добровольной уплаты налогов с учетом специфики групп и категорий плательщиков.

"Мы проведем деофшоризацию экономики, последовательно воплотив план действий по противодействию размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения (ВEPS), направленного на предотвращение злоупотреблений международными соглашениями об избежании двойного налогообложения. Добросовестные налогоплательщики будут защищены от недобросовестных конкурентов", – сообщается в документе.

Показателями эффективности работы правительства будет:

Уменьшение затрат и времени налогоплательщиков на налоговое администрирование.

Снижение общей налоговой нагрузки.

Уменьшение перераспределения ВВП через сводный бюджет и в среднем через государственный сектор.

Уменьшение количества судебных дел в налоговых спорах.

Повышение рейтинга Украины в Doing Business по показателю "Налогообложение" до 25 по результатам 2024 года.

Представители Кабмина отмечают, что ГНС будет сервисной службой, а не силовым подразделением граница

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уровень теневой экономики в первом полугодии 2018 снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% и составил 32% от объема официального ВВП.

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