Кабмин поддержал легализацию игорного бизнеса в Украине

Кабинет министров одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в воскресенье, 29 сентября. Об этом свидетельствует официальный портал Кабмина.

"Одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения", – говорится в сообщении.

Представители правительства отметили, что соответствующее игровое оборудование обязано соответствовать международным стандартам.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство рассчитывает около 2 млрд гривен поступлений в бюджет от легализации игорного бизнеса.

По его словам, необходимо будет еще сделать перерасчет, однако правительство оценивает положительно этот закон и его влияние на бюджет.

Гончарук также отметил, что сейчас нелегальный бизнес только поддерживает коррупцию.

Кабинет министров одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что легализует азартный бизнес в Украине. "Мы легализуем азартные игры, а именно казино в пятизвездочных отелях", – сообщил глава государства.

Будучи еще кандидатом в президенты Зеленский рассказал, что готов создать в стране аналог американского Лас-Вегаса, где будут легализованы проституция и игорный бизнес.

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