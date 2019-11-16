В Украине отменили ограничение тарифа на отопление: что это значит

Кабинет министров Украины отменил ограничение на предельный тариф на отопление и горячее водоснабжение для населения.

Соответствующее решение "О признании утратившим силу постановления от 26 июня 2019 года №560" было принято на заседании в пятницу, 15 ноября, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и окружающей среды.

Отметим, постановлением №560 Кабмин предыдущего премьер-министра страны Владимира Гройсмана установил предельный тариф на услугу по снабжению тепловой энергии для населения на уровне 1,4 тыс грн за 1 Гкал при наличии приборов учета и 35,21 грн за 1 кв.м. без приборов.

Также был установлен предельный тариф на услугу горячего водоснабжения на уровне 83,66 грн за кубометр при условии подключения полотенцесушителей (75,74 грн без них).

В Минэнерго заявили, что установление таких тарифов противоречит требованиям МВФ и ставит под угрозу отключения отопления и горячего водоснабжения.

"Решение обеспечивает устойчивое прохождение отопительного сезона и устраняет угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов", – отметили в пресс-службе об отмене постановления.

Кроме того, с соответствующей просьбой к премьер-министру Алексею Гончаруку обратилась Ассоциация городов Украины.

По оценке правительства, средневзвешенный тариф по Украине на тепловую энергию по состоянию на 1 мая составлял 1,8 тыс грн за Гкал, а ограничение тарифа в соответствии с отмененным постановлением привело бы к дополнительным расходам местных бюджетов за время отопительного сезона 2019/2020 года на сумму 7 млрд грн.

Тарифы ЖКХ Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, недавно глава Национальной комиссии государственного регулирования энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко заявила, что в Украине нужно повысить цены на свет для населения из-за субсидий, которые создают на рынке электроэнергии дисбаланс.

Ранее в Раде раскритиковали требования предприятий по тарифам на электроэнергию.

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