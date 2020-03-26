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26 марта • обновлено в 10:21
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Кабмин отменил финансирование местных выборов в 2020 году – Гончаренко

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Кабинет министров Украины решил обнулить финансирование местных выборов в 2020 году в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом в четверг, 26 марта, сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Кабмин принял решение обнулить финансирование местных выборов-2020! То есть, по сути, этим решением Кабмин отменил местные выборы в октябре 2020 года. Исходя из каких полномочий? И как они собираются это сделать в юридической плоскости, непонятно", – возмутился парламентарий.

Кабмин решил заблокировать местные выборы: возникла коллизия

Кабмин решил заблокировать местные выборы: возникла коллизия

Кроме того, правительство предложило Верховной Раде внести изменения в Госбюджет-2020, которые предусматривают увеличение дефицита. Урезать или отменить расходы хотят во многих сферах.

Кабмин решил заблокировать местные выборы: возникла коллизия

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский назначил ответственных в регионах людей, которые будут вести подготовку к местным выборам.

Напомним, что в Украине местные выборы должны состояться осенью 2020 года.

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Читайте все новости по теме "Госбюджет-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Госбюджет-2020 Местные выборы в Украине
Персона
Алексей Гончаренко
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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