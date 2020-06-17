Кабмин открыл некоторые КПП на границе с Беларусью и РФ

Кабинет министров проголосовал за открытие некоторых пунктов пропуска на границе с Российской Федерацией и Беларусью.

Решение об этом было принято за заседании в ряду в среду, 17 июня, сообщила "Украинская правда".

"Проект разработан с целью восстановления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на границе с РФ и Беларусью для граждан Украины и движения автомобильного транспорта в пунктах пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения "Дольск" и "Вильча", – сказал глава МВФ Арсен Аваков.

Правительство поддержало это решение. Однако открыться пункты пропуска должны после его официального опубликования. Сейчас пока их количество неизвестно.

В Государственной пограничной службе отметили, что каким является решение Кабмина, можно будет увидеть после его опубликования.

Как сообщал OBOZREVATEL, аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского (Жуляны) 17 июня возобновил регулярное международное авиасообщение.

Ранее аэропорт "Борисполь" обнародовал список правил, которые следует соблюдать пассажирам, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусов.

Власти Польши 16 июня ограничила международные авиаперелеты в стране, из-за чего рейсы из Украины оказались под запретом.