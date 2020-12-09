Кабмин отчитался о 45,4 млрд гривен, потраченных из COVID-фонда: куда ушли деньги

Из Фонда борьбы с COVID-19 по состоянию на 7 декабря потратили 45,4 млрд гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре Кабинета министров Украины. Из предусмотренных на здравоохранение 23,8 млрд гривен уже использовали половину – 12 млрд.

На приобретение аппаратов ИВЛ израсходовали 63 млн грн из предусмотренных 100 млн грн.

На обеспечение лабораторий Министерства здравоохранения и закупку средств индивидуальной защиты для медработников было выделено 4 млрд гривен, из которых потратили только 1 млрд.

Чтобы обеспечить больницы кислородом, в виде субвенций местным бюджетам направили 1,5 млрд гривен.

Из выделенных 6 млрд гривен на выплаты надбавок и доплат работникам медицинских учреждений потратили 5,3 млрд.

Кроме того, из Фонда борьбы с COVID-19 Минздраву дополнительно направят 5,3 млрд грн за счет сокращения расходов на строительство и ремонт автодорог. Эти средства пойдут на реализацию программы госгарантий медицинского обслуживания. Такое решение согласовали на заседании бюджетного комитета Верховной Рады 9 декабря.

В Кабмине добавили, что кроме средств Фонда, меры по противодействию COVID-19 финансируются также из других источников.

В частности, по программе медицинских гарантий, Национальная служба здоровья уже выплатила учреждениям охраны здоровья более 10,6 млрд грн за услуги, связанные с лечением COVID-19.

Кроме того, по состоянию на 3 декабря из средств местных бюджетов на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 потратили 4,4 млрд гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект, который предусматривает направление средств Фонда борьбы с COVID-19 на поддержку предпринимателям и работникам.