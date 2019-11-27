Кабмин одобрил новую цену на газ для украинцев

Кабинет министров одобрил фиксированную на весь отопительный сезон гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 тыс. грн/1 тыс. куб. м.
"Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода", – сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Телеграмм-канале.
"Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние два года", – отметил он.
При этом сейчас украинцы покупают газ за сумму около 7 тыс. грн/ 1 тыс. куб. м.
Кабинет министров одобрил фиксированную на весь отопительный сезон гарантированную цену на газ для населения
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 марта 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ.
24 апреля команда Владимира Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения.
НАК и правительство уже достигли соглашения о снижении цены на газ, но оно предусматривает, что стоимость увеличится, если рыночные цены снова будут выше установленного Кабмином уровня.
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