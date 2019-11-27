Кабмин одобрил новую цену на газ для украинцев

Кабинет министров одобрил фиксированную на весь отопительный сезон гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 тыс. грн/1 тыс. куб. м.

"Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода", – сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Телеграмм-канале.

"Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние два года", – отметил он.

При этом сейчас украинцы покупают газ за сумму около 7 тыс. грн/ 1 тыс. куб. м.

Кабинет министров одобрил фиксированную на весь отопительный сезон гарантированную цену на газ для населения

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