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29 ноября • обновлено в 12:03
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Кабмин одобрил новую цену на газ для украинцев

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Кабинет министров одобрил фиксированную на весь отопительный сезон гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 тыс. грн/1 тыс. куб. м.

"Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода", – сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Телеграмм-канале.

"Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние два года", – отметил он.

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При этом сейчас украинцы покупают газ за сумму около 7 тыс. грн/ 1 тыс. куб. м.

Кабмин одобрил новую цену на газ для украинцев

Кабинет министров одобрил фиксированную на весь отопительный сезон гарантированную цену на газ для населения

Кабинет министров одобрил фиксированную на весь отопительный сезон гарантированную цену на газ для населения

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Рынок газа Цена на газ Поставки газа в Украину
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
газ
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Комментарии
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Неподскакивающий Нескакун
Неподскакивающий Нескакун
Это РЕКОРДНО НИЗКАЯ ЦЕНА за последние постмайданные годы?! 8 гр. это сколько же в рублях будет? 20 руб. ЗА КУБ.?! Это при ваш то нищенских зарплатах?! Вот это поскакали бараны с овцами ))) А ведь кто то вас стрижет...
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2
1
Свавильный Николай
Свавильный Николай
Да пусть не по 7 грн, как было, а хоть и по 15 грн, но главное, что она теперь ГАРАНТИРОВАННАЯ. В следующем, возможно, будет 30 грн, но тоже гарантированная!
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
добавлю ,по кубам примерно 170 с фостиком .
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