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Кабмин назначил нового главу таможни

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Кабинет министров Украины уволил Максима Нефьодова с должности заместителя министра экономического развития и торговли и назначил главой Государственной таможенной службы (ГТС).

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, главной задачей сейчас является - не допустить влияния разных правоохранительных органов на процессы в таможенной службе.

"Я допускаю, что будут и провокации, и дискредитации, и многое другое... Но когда есть хорошая репутация, все можно сделать качественно", - сказал премьер.

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Нефьодова назначили главой таможни

Нефьодова назначили главой таможни

Помимо этого Кабмин утвердил также план реформирования налоговых и таможенных органов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Максим Нефьодов
Место
Украина
Теги
ГФСКабинет министров Украины
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