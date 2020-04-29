Кабмин назначил нового главу ГНС: что о нем известно

Правительство на заседании в среду, 29 апреля, назначило на должность главы Государственной налоговой службы (ГНС) Алексея Любченко.

Ранее его кандидатура прошла согласование в Минфине.

Алексей Любченко возглавил налоговую

Что известно о новом главе ГНС

Алексей Любченко в 1999—2003 годах работал первым замглавы налоговой администрации в Кировоградской области, а с 2003-го по 2005 год возглавлял налоговую администрацию Черкасской области. После этого он стал заместителем председателя Кировоградской ОГА. В 2009—2011 годах Любченко занимал должность замглавы Государственной налоговой администрации. В 2012—2014 годах он был помощником нардепа Виктора Тимошенко. В 2015 году Любченко претендовал на пост главы Госфискальной службы. С 2015 года Алексей Любченко — первый вице-президент в ПАТ "Украгрохимхолдинг".

Что указано в декларации

Любченко уже подал декларацию о доходах. Так, в собственности семьи главы налоговой есть три квартиры (две в Черкасской области и одна в Киеве), автомобиль Land Rover Evoque (сейчас такой стоит от 1 миллиона грн). Также Любченко задекларировал драгоценности и часы марки Breguet, которые есть у него и его жены.

Любченко также задекларировал 833 тыс. грн дохода, в то время как у его жены – более 1,5 млн грн. На разных счетах у главы ГНС также есть $85 тыс. и более 450 тыс. грн. У его жены – 300 тыс. грн, и почти 50 тыс. евро. При этом Любченко в декларации также указал 90 тыс. грн, $12 тыс. и 14 тыс. евро наличными.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 24 апреля, на внеочередном заседании Кабинета министров Украины были уволены председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов.