Павла Кухту назначили и.о. министра экономики: что о нем известно

Временным исполняющим обязанности министра экономики в Украине назначен Павел Кухта.

До этого он был первым замминистра в этом министерстве. "Сегодня по решению правительства на меня было возложено временное исполнение обязанностей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины", – сообщил Кухта на своей странице в Facebook во вторник, 10 марта.

Павел Кухта facebook.com / Павел Кухта

Он заявил, что для его команды важно, чтобы изменения и реформы, которые удалось запустить за 6 месяцев работы (рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и другое), не пропали бесследно и продолжались на благо народа Украины.

"Со своей стороны, мы приложим максимум усилий для того, чтобы процесс изменения правительства никоим образом не сказался на слаженности и качества работы Министерства и прошел незаметно для наших граждан, а все наработки были переданы преемникам", – написал Кухта.

Что известно о новом руководителе Минэкономики

Кухте 34 года. Он закончил "Киевский политехнический институт". В 2018 году учился в Aspen Institute Kyiv. Экономист "Центра экономических решений", автор публикаций и исследовательских работ по макроэкономике и бюджета. В прошлом экономический журналист и публицист.

С 2015 года – член наблюдательного совет индекса мониторинга реформ iMoRe от VoxUkraine. Помощник депутатов Верховной Рады 8 созыва Ярослава Маркевича и Игоря Луценко на общественных началах.

С 2016 года был заместителем председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ и экспертом группы "Налоговая реформа" реанимационные пакета реформ. В 2015-2019 годах был советником министра финансов, в 2016-2019 годах – советником премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Программный директор партии "Голос". Руководит разработкой программы партии и законодательных инициатив, возглавляет экспертную команду.

В 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9 созыва от партии "Голос" (№25 в списке). Регистрации в качестве кандидата была отменена в ноябре того же года по собственному желанию.

9 сентября 2019 был назначен первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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