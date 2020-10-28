Кабмин назначил главным таможенником директора "Борисполя"

Кабинет министров в среду, 28 октября, назначил на должность главы Государственной таможенной службы гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина.

Решение было принято на заседании правительства, написал в своем телеграм-канале нардеп от ЕС Алексей Гончаренко.

Рябикина назначили главой ГТС Телеграм-канал Гончаренко

Также на заседании Кабинета министров назначили Ивана Рудого председателем Комиссии по регулированию азартных игр. Одним из членов комиссии стал Евгений Гетьман.

Рудого назначили главой Комиссии по регулированию азартных игр Телеграм-канал Гончаренко

Ранее мы писали, что известно о Рудом.

По информации OBOZREVATEL, собеседования с кандидатами на должность провел замминистра финансов по вопросам евроинтеграции Юрий Драганчук. Сам конкурс объявили в пятницу, 23 октября.

Его доверили заму министра, который до этого занимался консалтингом, а сейчас отвечает за европейскую интеграцию.

Что известно о Павле Рябикине

Рябикин – топ-менеджер, юрист, политик и дипломат. Учился в КНУ имени Тараса Шевченко на факультете международных отношений и международного права.

Работал заместителем министра транспорта и связи Украины. Кроме этого, Рябикин был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Дании. Также занимал должность заместителя главы КГГА.

Рябикин стал новым главой ГТС Лига.net

С 23 марта 2017 года он является генеральным директором международного аэропорта "Борисполь". В этом же году Рябкин занял второе место в рейтинге лучших менеджеров Украины.

Был народным депутатом Украины трех созывов: дважды беспартийным, один раз – от УДАРа. Вероятнее всего, что по результатам местных выборов 2020 сможет стать депутатом Киевсовета. Так как баллотировался от партии Кличко, которая лидирует, согласно экзитполам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине сразу после увольнения с должности врио главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначения на его место Евгения Ентиса начался масштабный передел власти. Новый главный таможенник начал свою работу с кадровых чисток, и вместо того чтобы прекращать схемы и наполнять бюджет, начал завоевывать влияние.