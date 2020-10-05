Руководителя "Энергоатома" проверят из-за обвинений в коррупции. Документ

В отношении исполняющего обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Петра Котина проведут служебную проверку.

Соответствующее поручение дал премьер-министр Денис Шмыгаль по инициативе Министерства энергетики, передают "Наші гроші".

С текста документа, которым располагает издание, следует, что Котина обвиняют в коррупционном правонарушении.

В письме Минэнерго сообщило, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) вынесло предписание Котину за нарушение п.7 ч.1 ст.12 и ч.2 ст. 13 Закона "О предотвращении коррупции".

Перечисленные статьи касаются проведения проверок НАПК и деятельности его уполномоченных лиц.

Справка: 18 августа, руководитель НАПК Александр Новиков сообщил, что "Энергоатом" заблокировал внеплановую антикоррупционную проверку агентства, основой для которой стали сообщения о возможных нарушениях от общественных организаций, СМИ и нардепов. Специалисты НАПК не были допущены на предприятие, акт об их недопуске подписал именно Котин.

На следующий день НАПК внесло Котину предписание об устранении нарушений Закона "О предупреждении коррупции" путем допуска уполномоченных лиц Агентства к проведению проверки.

В письме в адрес Шмыгаля Минэнерго указало, что законодательство в отношении лица, совершившего коррупционное правонарушение, однако суд к нему не применил наказание, подлежит привлечению к дисциплинарной ответственности. Учитывая, что руководство "Энергоатома" назначает Кабмин, то и полномочия на проведение служебной проверки принадлежат Кабмину. После этого Шмыгаль поручил провести служебную проверку и проинформировать о результатах.

В отношении Котина проведут проверку "Наші гроші"

Главу "Энергоатома" подозревают в коррупции "Наші гроші"

Дело касается проверки НАПК "Наші гроші"

"В случае в.и.о. президента ГП НАЭК "Энергоатом" П. Котина, если он не будет отстранен от выполнения полномочий, то у него может возникать реальный конфликт интересов. Действовать в состоянии реального конфликта интересов запрещено Законом Украины "О предотвращении коррупции" и за это предусмотрена административная ответственность", – отмечает издание.

Напомним, Котин возглавил "Энергоатом" после смены правительства в марте 2020 года, распоряжение о его назначении подписал Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, Котин во время пандемии зарабатывал в шесть раз больше, чем должен бы из-за введенных правительством ограничений в 10 минимальных зарплат.