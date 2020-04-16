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16 апреля • обновлено в 18:06
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Кабмин на экстренном заседании уволил и.о министра энергетики и выбрал нового

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Кабинет министров 16 апреля уволил и.о министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шабунина и назначил на его должность Ольгу Буславец.

Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Кабмина, сообщает в своем телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства.

Ольга Буславец

Ольга Буславец

"Только что состоялось внеочередное заседание Кабмина. Виталий Шубин уволен с должности первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды-исполняющего обязанности министра. На эту должность назначена Ольга Буславец", – заявил Гончаренко.

Отметим, Буславец придется справляться с кризисом в энергетике. Так, "ДТЭК Энерго" приняло решение приостановить работу предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" и три обогатительные фабрики.

До этого гендиректор "Энергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин заявил, что из-за кризиса на рынке электроэнергии НАЭК "Энергоатом" не получил более 4 млрд грн за поставленную электроэнергию от ГП "Гарантированный покупатель", которому поставляет 85% всей атомной электроэнергии для нужд населения, и в результате этого компания в настоящее время не может обеспечить закупку и вывоз ядерного топлива.

Биография:

Ольга Буславец окончила Донецкий национальный технический университет. С 2005-го по 2020-й работала гендиректором Директората энергетических рынков в Министерстве энергетики и угольной промышленностиюЗанимала также должность члена наблюдательного совета "Укргидроэнерго".

Владеет квартирой в Киеве и авто Nissan X-Trail 2018 выпуска. В Министерстве получала в среднем зарплату в 75,5 тыс. грн (согласно декларации).

Как сообщал OBOZREVATEL, спровоцированный кризисом на энергорынке дефицит средств у компании НАЭК "Энергоатом" может привести к остановке ядерных блоков.

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Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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