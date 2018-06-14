Кабмин меняет тариф на газ: сколько будет стоить голубое топливо и на что согласился МВФ

Газовые платежки за октябрь станут для большинства украинцев неприятным сюрпризом. Правительство в июне отсрочило решение о пересмотре стоимости голубого топлива на два месяца. Уже с 1 августа Кабмину для продолжения программы сотрудничества с МВФ придется пойти на условия и "выровнять" тарифы для промышленности и населения. Изначально Фонду предлагали два варианта пересмотра тарифа, один из них предусматривал льготные условия для социального объема газа. Одно из предложений в МВФ отклонили, на данный момент правительство обсуждает с международным партнером детали второго варианта пересмотра цены на голубое топливо.

OBOZREVATEL разобрался, как проходят переговоры с МВФ и на что может согласиться Кабмин.

Позиция МВФ: субсидии и дорогой газ

Покамест в Украине нет полноценного рынка газа, тариф для населения должен корректироваться автоматически, а не политическим решением правительства. А разница в ценах на голубое топливо для населения и промышленности – недопустима, уверены в МВФ. Экспертам Фонда уже удалось убедить Кабинет министров внедрить соответствующий механизм автоматической корректировки.

Так, согласно постановлению правительства №187, тариф должен формироваться по так называемой формуле "Дюссельдорф +", то есть цена на немецком хабе + транспортировка и налоги. Соответствующая методика прописана и в меморандуме с МВФ. И если сделать перерасчет по указанной формуле, окажется, что голубое топливо в Украине должно продаваться почти на 70% дороже.

Международный валютный фонд с таким вариантом роста цены согласен, а вот украинское правительство – нет. Как рассказал OBOZREVATEL источник в правительстве, кредиторы согласны "смягчить" требования, но главное – приблизить стоимость газа для населения и промышленности.

Бизнес в Украине покупает газ по рыночным ценам, которые зависят от предложения и спроса. Причем продают голубое топливо не только украинский НАК "Нафтогаз", но и десятки иностранных компаний. В то же время для населения и поставщиков коммунальных услуг есть один источник газа – "Нафтогаз". Для сравнения, простым украинцам НАК продает голубое топливо по цене 6,9 грн за кубометр, а промышленным потребителям – по 10,8 грн за кубометр. Причем стоимость для бизнеса меняется ежемесячно, прошедшей зимой разница в тарифах достигала 80%.

В МВФ настаивают: стоимость газа для населения должна соответствовать ситуации на рынке, а те, кто не может платить, могут воспользоваться программой субсидий.

Позиция Кабмина: непопулярное решение – плохое решение

Один из главных аргументов правительство против повышения тарифа до уровня импортного паритета – часть газа Украина добывает самостоятельно, поэтому весь объем голубого топлива продавать по высоким ценам не стоит. Украинские чиновники предложили МВФ два варианта пересмотра тарифа на газ. Первый – на социальный объем топлива оставить прежнюю цену, а на "разницу" - поднять тариф до 11,47 грн/куб с октября.

Этот вариант партнеры категорически отклонили. При этом, как рассказывают приближенные к переговорному процессу источники, второй сценарий предполагает: уже с октября кубометр голубого топлива без НДС будут продавать по 8,822 грн. При таком условии потребление может сократиться на 8,7 млрд, так как украинцам придется экономить. В то же время более чем на 20 млрд увеличатся расходы на финансирование субсидий. Вероятнее всего, именно этот сценарий и реализуют в Украине.

"Окончательное решение до сих пор не принято. Сейчас переговоры ведутся, к ним имеют доступ далеко не все. "Нафтогаз", к примеру, отстранили от общения с МВФ. После принятия Антикоррупционно суда стало понятно, что без решения по газу не обойтись. Но с другой стороны и МВФ готов идти на уступки, но я бы сказал, что с большой долей вероятностью 8,8 грн за куб с октября – основной сейчас вариант", - рассказывает источник.

Как ранее подсчитывал OBOZREVATEL, при таком сценарии стоимость отопления и горячей воды в среднем по Украине может вырасти на 30-45%. Дело в том, что до 70% в составляющих указанных тарифов – энергоресурсы. Как только дорожает голубое топливо, сразу же растут цены и на горячую воду, тепло.

Без МВФ Украине грозит дефолт

В следующем году на обслуживание и погашение долгов, удержание курса гривни Украине понадобится около $18 млрд. Собственных резервов или поступлений от экспорта не хватит, поэтому Украине без внешних кредитов не обойтись. Если же новые кредиты не дадут и денег на оплату старых не найдется, стране придется объявлять себя банкротом. В случае дефолта, девальвация гривни неизбежна.

Дефицит валюты в стране спровоцирует подорожание всего импорта – начиная от бензина и заканчивая бананами. По разным оценкам, примерно пятая часть потребительской корзины украинца – товары и услуги, которые покупаются за границей. Девальвация со временем приведет к резкому росту цен.

С тем, что Украина нуждается в международной поддержки для того, чтобы оплатить долги, которые накапливались с 2006 года, соглашается и премьер-министр Владимир Гройсман. "Я ищу выход, чтобы обслуживать внешние долги – с одной стороны, а с другой стороны – чтобы украинцы с низкими доходами не почувствовали повышения", – прокомментировал в парламенте глава правительства ситуацию с тарифом на газ.