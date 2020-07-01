Кабмин ликвидировал реестр ГАСИ, который славился своей коррупцией: что будет вместо него

Кабинет министров Украины ликвидировал реестр Государственной архитектурно-строительной инспекции. На замену ему введут единую государственную электронную систему в сфере строительства.

Об этом сообщил вицепремьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он заявил, что новая система имеет целью максимальную автоматизацию и прозрачность всех процессов в отрасли.

Этим решением предусмотрено:

с 6 июля внедрения нового современного и безопасного строительного реестра и публичного портала с полным доступом ко всем данным, в т. ч. на карте;

предоставление автоматических услуг (без чиновника), что полностью нивелирует любые коррупционные риски (первые услуги заработают уже с 1 августа)

создание и ведение всех документов в электронной форме сразу в системе (градостроительные условия, строительный паспорт).

"В целом к системе будут подключены более 60 тыс. человек, в т. ч. архитекторы, аттестованные лица, органы местного самоуправления и т.п., которые будут иметь доступ исключительно по электронной подписи", – подчеркнул Федоров.

Он отметил, что отныне реестр ГАСИ уходит в небытие.

"С десяток лет этот реестр был такой себе коррупционной "притчей во языцех" – одним из самых наглых и дерзких примеров откровенной и неприкрытой коррупции в Украине. По утверждениям участников рынка, размер коррупции в этой сфере составлял от 2,7 до 3,5 млрд грн в год", – сказано в сообщении министра.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще 16 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ГАСИ ликвидируют, а ее функции будут выполнять три новых органа, которые планируют создать в течение 2020 года.