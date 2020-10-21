Кабмин изменил правила расчетов за газ: что нужно знать украинцам

Кабинет министров Украины изменил порядок расчетов за газ в начале отопительного сезона. Это было сделано, чтобы из-за долгов на рынке избежать коллапса с подключением тепла к домам украинцев.

На заседании в среду, 21 октября, было принято постановление, которое разделяет долги ТЭЦ перед "Нафтогазом" за потребленный газ для производства тепла и электроэнергии.

Таким образом, долги ТЭЦ на газ для производства электроэнергии не будут влиять на отопительный сезон.

На заседании министр финансов Сергей Марченко раскритиковал основной пункт постановления. По его словам, это приведет к снижению уровня расчетов за природный газ для производства электроэнергии и станет причиной обращений "Нафтогаза" за компенсацией расходов за счет государственного бюджета". Во время заседания он воздержался от голосования за постановление.

Согласно постановлению, показатели расчетов ТЭЦ за газ для производства тепла и электроэнергии с НАК "Нафтогаз Украины" будут вычислять отдельно.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, действующие нормы не дают "Нафтогазу" возможности устанавливать лимиты газа и ставят под угрозу отопительный сезон в отдельных городах.

Из 30 предприятий ТЭЦ и 5 генерирующих компаний, которым "Нафтогаз" поставил природный газ для производства электроэнергии, 25 имеют значительную задолженность.

Правительство изменило формулу расчетов за газ Кабинет министров

Правительство изменило формулу расчетов за газ Кабинет министров

Вместе с тем в Белой Церкви Киевской области, например, возник риск, что 60 тыс.населения города останутся без тепла на зиму. ЧАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" впервые полностью прекратила производство электрической и тепловой энергии. Если работа не будет восстановлена в ближайшее время, есть риск того, что без тепла может остаться почти четверть города, говорится в документе.

Причиной остановки является многомиллионная задолженность самого предприятия, а также большой долг перед "Белоцерковской ТЭЦ" за потребленную энергию (513 млн грн). Задолженность же ЧАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" за потребленный природный газ для производства тепловой энергии составляет лишь 2,3 млн грн.

"Выходом может стать разделение ответственности в части оплаты за газ, использованный для производства электричества и тепла. Это позволит "Белоцерковской ТЭЦ" иметь лимиты газа, которые будут гарантировать стабильный отопительный сезон для населения", – сказано в пояснительной записке к проекту.

Согласно постановлению, "Нафтогаз" имеет право поставлять газ в случае достижения по состоянию на 23 число месяца уровня расчетов производителя тепловой энергии, используемой для производства тепловой энергии, не ниже 90%, а для производителя тепловой энергии не ниже 60%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стартовал отопительный сезон, однако местные власти могут начинать подачу тепла по своему усмотрению. В 2020 году цены на голубое топливо для населения прекратило регулировать государство, и они стали рыночными.