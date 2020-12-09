Украинцам по-новому будут оплачивать отпуск: что решил Кабмин
Кабинет министров изменил порядок вычисления средней зарплаты, который применяется при оплате отпуска или компенсации за неиспользованные дни отдыха. Отныне действие постановления распространяется и на наемных работников физических лиц-предпринимателей.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 9 декабря, трансляция которого велась на YouTube-канале.
Почему порядок расчета средней заработной платы коснется каждого? Потому что именно это постановление используют при вычислении суммы оплаты работнику отпуска или компенсации за неиспользованный отпуск.
Что изменилось:
- действие постановления отныне распространяется и на наемных работников ФЛП – ранее распространялось только на работников предприятий и организаций;
- предлагается учитывать все виды отпусков – ранее учитывался только ежегодный оплачиваемый отпуск;
- устраняется ряд дискриминационных подходов;
- упрощается подход при повышении должностных окладов – отменяется механизм корректировки выплат.
Как сообщал OBOZREVATEL, обещанное президентом повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года.
Об этом сказано в проекте бюджета на следующий год, который правительство передало в Верховную Раду для принятия во втором чтении. Запланированное повышение до 6000 грн состоится 1 января 2021 года, как и обещали в правительстве ранее.
Премьер-министр Денис Шмыгаль неоднократно называл именно 1 июля датой второго этапа повышения минималки, однако после консультаций с МВФ в новом проекте госбюджета зарплату увеличат в самом конце следующего года.
К размеру минимальной зарплаты также привязаны оклады бюджетников и налоги для бизнеса.