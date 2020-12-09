Украинцам по-новому будут оплачивать отпуск: что решил Кабмин

Кабинет министров изменил порядок вычисления средней зарплаты, который применяется при оплате отпуска или компенсации за неиспользованные дни отдыха. Отныне действие постановления распространяется и на наемных работников физических лиц-предпринимателей.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 9 декабря, трансляция которого велась на YouTube-канале.

Почему порядок расчета средней заработной платы коснется каждого? Потому что именно это постановление используют при вычислении суммы оплаты работнику отпуска или компенсации за неиспользованный отпуск.

Что изменилось:

- действие постановления отныне распространяется и на наемных работников ФЛП – ранее распространялось только на работников предприятий и организаций;

- предлагается учитывать все виды отпусков – ранее учитывался только ежегодный оплачиваемый отпуск;

- устраняется ряд дискриминационных подходов;

- упрощается подход при повышении должностных окладов – отменяется механизм корректировки выплат.

Как сообщал OBOZREVATEL, обещанное президентом повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года.

Об этом сказано в проекте бюджета на следующий год, который правительство передало в Верховную Раду для принятия во втором чтении. Запланированное повышение до 6000 грн состоится 1 января 2021 года, как и обещали в правительстве ранее.

Премьер-министр Денис Шмыгаль неоднократно называл именно 1 июля датой второго этапа повышения минималки, однако после консультаций с МВФ в новом проекте госбюджета зарплату увеличат в самом конце следующего года.

К размеру минимальной зарплаты также привязаны оклады бюджетников и налоги для бизнеса.