Воевал на Донбассе и выдающийся спортсмен: что известно о надзирателе за казино Рудом

Иван Рудый, которого назначили на должность председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, ранее работал на телевидении, потом пошел воевать на Донбасс, где получил ранения.

OBOZREVATEL собрал для вас, что известно о новопризначенном надзирателе за игорным бизнесом.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем телеграмм-канале отметил, что Рудый имеет опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Он является участником боевых действий и входил в состав национальной сборной Украины на "Играх Непокоренных" в Нидерландах.

Рудого назначили председателем Комиссии по надзору за игорным бизнесом Телеграмм канал Немчинова

Рудый является членом организации "Защитники Украины". В июне президент Владимир Зеленский своим указом назначил Рудого секретарем Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

Как попал на Донбасс

Иван работал продюсером на престижном телеканале, но оставил карьеру из-за войны на востоке Украины. После того как объявили масштабную мобилизацию, в армию призвали 37 тысяч украинцев. Пришла повестка и Ивану.

"Я тогда был за городом. Но приехал, сказал отцу, чтобы он не волновался, и пошел с вещами в военкомат", – рассказал он в интервью "Прямому".

Рудый был командиром взвода, его подразделение тогда базировалось на Луганщине. Иван защищал украинскую границу около трех месяцев.

7 августа 2014 получил ранения, попав под вражеский обстрел в пригороде Луганска. Мужчину сразу госпитализировали в Счастье, где медики диагностировали многочисленные минометные и осколочные ранения.

"Это голова, руки, ноги, колени, суставы, легкие, шея. То есть, все было ранено. Это 2014 год, а он достаточно насыщен такой был на события. В основном, это мины. Мины, "Грады", – пояснил он.

По его словам, были ранения всего, кроме важнейших органов. Пулевые и осколочные ранения на руках, ногах, голове, вспомнил мужчина.

Травмированные конечности медикам удалось спасти, но Ивана предупредили, что с физическими нагрузками придется покончить. Реабилитация длилась почти два года. За это время жизнь военного изменилась. Он поменял работу и начал продавать машины, пригнанные из-за границы.

Победил на отборе к участию в "Играх непокоренных"

А еще Иван нашел любимого человека. "Ей все говорили, что я хромаю, но она этого вообще не замечала", – рассказывал ветеран.

Вместе с любимым Екатерина он уже несколько лет. Именно она настояла на операции, которая дала мужу возможность заниматься спортом: велоспортом и пауэрлифтингом.

Впоследствии Иван попал в 20 победителей отбора на спортивные соревнования "Игры непокоренных" в Нидерландах.

Перед объявлением двадцатки победителей в отборе очень нервничал, не спал, постоянно обновлял ленту новостей.

"Когда назвали мою фамилию, я сразу посмотрел в ноутбук, увидел свою фотографию и кричал от радости минут 20", – прокомментировал Рудый.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон, которым легализовала казино в Украине.

Позже в Верховной Раде зарегистрировали пять законопроектив о налогообложении доходов от работы казино. "Компромиссная" версия предусматривает освобождение "игорки" от налогов на три года, а в будущем предлагается установить ставки еще ниже, чем по нынешним законам.

19 октября появился полный список кандидатов, претендующих на должность председателя Комиссии по надзору за игорным бизнесом.