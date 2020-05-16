Инвесторы в сектор возобновляемой энергетики после совещания с правительством 14 мая приблизились к компромиссу в решении проблем зеленой энергетики и могут прийти к согласию на следующей неделе. Об этом заявил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков.

"Правительство предоставило свои предложения. Инвесторы услышали. Было проговорено много рисков, которые могут быть, если правительство примет неправильное решение. Были оговорены возможности, как избежать арбитражей. Могу сказать, что мы ближе пришли к соглашению между правительством и инвестором", - сообщил Конеченков .

По его мнению, компромиссное решение будет наработано уже в ближайшее время и дальше свой вклад в решение проблемы "зеленого" тарифа должен сделать парламент, приняв законопроект, который будет подготовлен на основании меморандума, подписанного правительством и инвесторами в сектор ВИЭ.

"Надеемся, что на следующей неделе, я так думаю, вопрос будет окончательно решен. Вопрос остается только за парламентом, за комитетом энергетики и коммунальных услуг. Если комитет энергетики и коммунальных услуг в лице господина Геруса не будет тормозить этот вопрос, я думаю, что меморандум будет подписан ", - сказал Конеченков.

Напомним, ранее в. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец сообщила, что в ближайшее время Минэкоэнерго возобновит переговоры с инвесторами в проекты по возобновляемой энергетике, а министерство в течение недели наработает для обсуждения с ними проект Меморандума, в котором будут прописаны условия реструктуризации, пересмотра "зеленого" тарифа, строительства станций и другие условия для сектора ВИЭ.