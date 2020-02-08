Кабмин Гончарука поднял себе зарплаты в 2-5 раз: СМИ узнали цифры

Зарплаты в Кабинете министров Алексея Гончарука в два-пять раз превысили те суммы, которые получали министры и их заместители в правительстве Владимира Гройсмана.

Об этом сказано в материале НВ. Издание, со ссылкой на источники, отмечает, что зарплаты выросли во всех ведомствах. Наиболее стремительно – в Минюсте: если в декабре 2018 министр Павел Петренко получил 65 тыс. грн, то за год его преемник Денис Малюська – уже 226 тыс. грн ($9,1 тыс.).

"В декабре 2019 года, министрам и заместителям в правительстве Гончарука начислено от 70 тыс. до 220 тыс. грн, что значительно превышает среднюю зарплату в стране – 10,5 тыс. грн. Доходы нынешней правительственной команды в два-пять раз перекрыли те суммы, которые получали министры и их заместители в Кабмине Владимира Гройсмана", – отмечает издание.

Зарплаты в Кабмине Гончарова подняли

При этом общие расходы на содержание чиновничьего аппарата также растут. В частности, в госбюджете-2020 на финансирование расходов секретариата Кабмина выделили почти 1,1 млрд грн – на 25,6% больше, чем в 2019-м (848 млн грн). А Верховная Рада на свои нужды получила 2 млрд грн, что на 338 млн грн больше. И самого главу государства теперь будут обслуживать щедрее: Госуправделами (ГУД), которое обеспечивает работу президента и его Офиса (ОП), по данным из госбюджета 2020 года, сможет распоряжаться 2,4 млрд грн – это плюс 5% к прошлому году.

"Власть не объяснила обществу, для чего повышается заработная плата топ-чиновников, зачем это нужно и что это даст каждому гражданину", – прокомментировал ситуацию экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Отмечается, что начисление заработной платы чиновникам в Украине происходит по запутанной формуле, удобной для манипуляций.

"Для начала учитывается должностной оклад: у министра он равен 16 тыс. грн, а у заместителя министра - 14 тыс. грн. Также начисляется надбавка за выслугу лет - 3% от должностного оклада за каждый год, но не более 8 тыс. (в случае министра) или 7 тыс. (его заместителя). Далее – переменные выплаты, которые выглядят довольно странно: надбавка за интенсивность труда в размере до 100% должностного оклада, два вида материальной помощи – на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска (она не может быть выше среднемесячной зарплаты работника) и на решение социально-бытовых вопросов. Также в зарплатных ведомостях отечественных топ-чиновников всегда есть место для премий", – сказано в статье.

Зарплаты в Кабмине НВ

Зарплаты в Кабмине НВ

Зарплаты в Кабмине НВ

Пример:

Министру по делам ветеранов и оккупированных территорий Оксане Коляде за декабрь 2019-го насчитали 158 тыс. грн ($6,4 тыс.).

Из них материальная помощь на решение социально-бытовых проблем – 23 тыс. грн, ровно столько же – на оздоровление. И премия 80 тыс. грн.

Данные предоставили в ответе на запрос, который издание получило из министерства.

Там же указано, что Александр Терещенко, заместитель Коляды, получил даже больше – 190 тыс. грн ($7,7 тыс.). А все потому, что помощи на решение бытовых проблем и на оздоровление ему досталось более – 53 тыс. грн по каждой из статей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января Гончарук поддержал инициативу повышения зарплат членам правительства.

Министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов вновь пожаловался на зарплаты в Кабмине, посетовав, что заместители министров увольняются из-за низких окладов.

18 января Кабинет министров впервые сам обнародовал зарплаты главы правительства и других министров. Самые богатые – Милованов и глава МИД Вадим Пристайко. А вот министру Кабмина Дмитрию Дубилету по сравнению с ними платят "копейки".

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