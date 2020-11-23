Кабмин до сих пор не направил бюджет-2021 в Раду: закон уже нарушили

Валентина Гембарская Экономика 16:30, 23.11.2020 Обновлено: 17:08, 23.11.2020

Кабинет министров по состоянию на понедельник, 23 ноября, не внес доработанный ко второму чтению законопроект о государственном бюджете на 2021 год в парламент. По закону Рада обязана утвердить документ до 1 декабря, но сроки уже сорваны.

Об этом в комментарии УНН рассказала член бюджетного комитета Верховной Рады, народный депутат от "Слуги народа" Леся Забуранная. По ее словам, в комитете надеются получить документ уже в ближайшее время.

"Пока, на данном этапе, ничего не поступало от правительства. Пока не планируется заседание по рассмотрению (госбюджета. – Ред.). Мы надеемся, что в ближайшее время мы получим необходимые материалы, чтобы рассмотреть", – сказала Забуранная.

Ране глава комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Даниил Гетманцев заявил, что нардепы должны извиниться перед украинцами и признал, что бюджет страны на 2021 год не примут вовремя. Согласно Бюджетному кодексу, полностью рассмотреть документ должны до 1 декабря.

Напомним, 5 ноября нардепы 275 голосами приняли бюджет страны на 2021 год в первом чтении.

Главные показатели:

  • Рост ВВП – 4,6%

  • Инфляция – 7,3%

  • Среднемесячная зарплата – 13 600 грн

  • Уровень безработицы – 9,2%

  • Курс, который заложен в бюджете, – 29,1 грн/$.

Баланс доходов и расходов бюджета:

  • Доходы – 1,071 трлн грн

  • Расходы – 1,350 трлн грн

  • Дефицит – 270 млрд грн

  • Рост доходов – 9,4% (по сравнению с 2020 годом)

Как сообщал OBOZREVATEL, в бюджете Украины на 2021 год предложили увеличить расходы на 17 млрд грн. В частности, больше всего из этой суммы пойдет на депутатские нужды, инфраструктуру, медицину и спорт.

Бывшие министры и экономические эксперты заявили, что проект бюджета-2021 в первом чтении приняли с учетом "очень оптимистичного" прогноза роста ВВП, слишком высокой инфляции и самого высокого в истории кредита.

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