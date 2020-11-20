К Земле начал приближаться гигантский астероид

К Земле начал приближаться крупный астероид 153201 (2000 WO107). 29 ноября он пролетит на расстоянии 4,3 млн км от планеты, а следующее сближение будет уже в 2024-м.

Об этом сказано на сайте NASA. Спектральный анализ показал, что астероид содержит никель, железо и кобальт. По оценкам базы данных Asterank, стоимость полезных ископаемых астероида составляет $17,4 млрд.

Asterank подсчитывает возможную выгоду на основе спектральной классификации астероидов и их размеров.

К Земле приближается астероид

Диаметр 153201 (2000 WO107) – 510 метров, сближение ожидается в 05:08 по среднемировому времени – 07:08 по Киеву.

Минимальное возможное расстояние от астероида до Земли составит 0,02876 астрономических единиц – примерно 4,3 млн километров. Для сравнения, расстояние между Луной и Землей составляет 384 тыс. км. Однако астероид считается потенциально опасным из-за того, что пересекает орбиту земного шара.

Скорость астероида будет на уровне 25,07 км/c или 90 252 км/ч.

Согласно расчетам NASA, астероид после того, как пролетит мимо Земли, устремится к Марсу (сближение 21 марта 2021-го), Меркурию (15 августа 2021-го) и Венере (28 апреля 2023-го). К Земле же он снова подлетит 10 февраля 2024-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа ученых Института астрономии Гавайского университета обнаружила изменения в движении астероида Апофис, которые могут повлиять на вероятность столкновения небесного тела с Землей в 2068 году.