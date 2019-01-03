К субсидиантам придет инспектор: кому в Украине грозит проверка

В Украине получателей субсидий могут проверить социальные инспекторы из-за жалоб соседей.

Как рассказал UBR гендиректор директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко, проверяющие действительно могут наведаться к получателям субсидий, когда непосредственно сама семья обращается за оформлением госпомощи, но под общие правила и критерии ее получения она не подпадает.

При этом иногда социальный инспектор может выборочно прийти и к тем получателям, на которых пожаловались на горячую линию Министерства социальной политики. Но, как заверяют в самом ведомстве, пока случаев заявлений о мошенничестве с субсидиями немного.

Чаще люди жалуются по телефону на работу самих работников органов социальной поддержки, например, что их неправильно проконсультировали или отказали в выдаче государственной помощи. В Минсоцполитики пояснили, что для подобных жалоб у них есть другая горячая линия, и просят их не путать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января начала действовать новая система начисления субсидий. Теперь почти половина финансирования, которое выделяется на социальные выплаты по услугам ЖКХ, пойдет не предприятиям, а самим украинцам в качестве награды за экономию.