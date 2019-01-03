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К субсидиантам придет инспектор: кому в Украине грозит проверка

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В Украине получателей субсидий могут проверить социальные инспекторы из-за жалоб соседей.

Как рассказал UBR гендиректор директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко, проверяющие действительно могут наведаться к получателям субсидий, когда непосредственно сама семья обращается за оформлением госпомощи, но под общие правила и критерии ее получения она не подпадает.

При этом иногда социальный инспектор может выборочно прийти и к тем получателям, на которых пожаловались на горячую линию Министерства социальной политики. Но, как заверяют в самом ведомстве, пока случаев заявлений о мошенничестве с субсидиями немного.

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Чаще люди жалуются по телефону на работу самих работников органов социальной поддержки, например, что их неправильно проконсультировали или отказали в выдаче государственной помощи. В Минсоцполитики пояснили, что для подобных жалоб у них есть другая горячая линия, и просят их не путать.

К субсидиантам придет инспектор: кому в Украине грозит проверка

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января начала действовать новая система начисления субсидий. Теперь почти половина финансирования, которое выделяется на социальные выплаты по услугам ЖКХ, пойдет не предприятиям, а самим украинцам в качестве награды за экономию.

Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Теги
субсидииУкраина
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Разумеется, может сосед и в переходе, и еще на вокзале милостыню просит, в двух местах не положено.... Вот же нищеброды доскакались, стучат друг на друга чтоб сосед подачку больше не получил...
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