Из-за эпидемии коронавируса летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление JPMorgan.

В банке заявили, что ожидания от того, как вирус скажется на экономике, "резко изменились за последние недели" из-за масштабов распространения инфекции и вызванного ею обвала на фондовом рынке.

По прогнозам JPMorgan, ВВП США может упасть на 2% в первом квартале и на 3% во втором, а экономика еврозоны — на 1,8 и 3,3% соответственно. Экономисты считают, что сложившаяся ситуация может привести к глобальной рецессии.

Глава департамента экономики и финансов Еврокомиссии Мартен Вервей также указал на большую вероятность отсутствия роста в ЕС и еврозоне и заметил, что потенциально "это может быть даже значительно ниже нуля". Он прогнозирует, что с рецессией Европа столкнется уже в этом году, а возвращение к обычным показателям в Еврокомиссии ожидают в 2021 году.

Коронавирус еще сильнее ударит по экономике

Эксперты JPMorgan пересмотрели прогноз роста в сторону понижения на фоне ограничительных мер, которые вводят правительства стран в рамках борьбы с распространением инфекции. В частности, в их отчете упоминаются Италия, где запретили проведение массовых мероприятий, а также на время закрыли все рестораны, бары и магазины розничной торговли, за исключением продуктовых и аптек.

Также они привели в пример Соединенные Штаты, которые на месяц запретили въезд из Европы. Кроме того, экономическому спаду в течение двух ближайших кварталов будут способствовать колебания на финансовых рынках и снижение стоимости акций.

JPMorgan ожидает, что с улучшением ситуации по коронавирусу подъем в экономике следует ожидать к середине 2020 года, а во второй половине года начнется ускорение роста.

Как сообщал OBOZREVATEL, очагом нового финансового кризиса, в случае распространения эпидемии коронавируса, станет банковский сектор Италии.

С начала 2020 года богатейшие люди мира, которые входят в топ-500 по версии Bloomberg, потеряли почти $1 трлн на фоне распространения коронавируса и падения цен на нефть.

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