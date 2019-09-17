"Изъяли целый арсенал": в Беларуси разгорелся новый скандал вокруг оружия из Украины

Белорусские таможенники совместно с Комитетом государственной безопасности страны сообщили, что раскрыли схему переправки оружия из Украины в Россию.

"Из Украины транзитом через Республику Беларусь перемещалось оружие в Литву и оттуда более крупными партиями перемещалось в Российскую Федерацию", – сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передают "РИА Новости".

По его словам, позже в России изъяли целый арсенал: автоматы, пистолеты, винтовки и около девяти тысяч боеприпасов.

Сенько также отметил рост числа попыток перевозки наркотиков через границу – в Беларуси за восемь месяцев возбудили 129 уголовных дел.

В Беларуси разгорелся новый скандал вокруг оружия из Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего из этой страны потока оружия.

Позже пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский уточнил, что границу закрыли не для всех украинцев, а лишь "для незаконопослушных граждан и преступных элементов".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!