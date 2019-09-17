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17 сентября • обновлено в 14:26
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"Изъяли целый арсенал": в Беларуси разгорелся новый скандал вокруг оружия из Украины

1.4т Читать материал на украинском

Белорусские таможенники совместно с Комитетом государственной безопасности страны сообщили, что раскрыли схему переправки оружия из Украины в Россию.

"Из Украины транзитом через Республику Беларусь перемещалось оружие в Литву и оттуда более крупными партиями перемещалось в Российскую Федерацию", – сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передают "РИА Новости".

По его словам, позже в России изъяли целый арсенал: автоматы, пистолеты, винтовки и около девяти тысяч боеприпасов.

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Сенько также отметил рост числа попыток перевозки наркотиков через границу – в Беларуси за восемь месяцев возбудили 129 уголовных дел.

В Беларуси разгорелся новый скандал вокруг оружия из Украины

В Беларуси разгорелся новый скандал вокруг оружия из Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего из этой страны потока оружия.

Позже пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский уточнил, что границу закрыли не для всех украинцев, а лишь "для незаконопослушных граждан и преступных элементов".

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Место
Украина
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Да уж. Сначала креветки у этих идиотов белорусских выросли рядом с бульбой. И они тут же на росею их продавать стали. Теперь у подонков оружие транзитное нашлось! Да уж. Всегда говорил - бульбаши дрянь похлеще Кацaпов!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну шо за бред - из Украину в Литву через Беларусь, с оттуда в Россию и в России это нашли. Так может это литовское орудие или белорусское? В этих странах советского оружия полно.
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70rus xxx
70rus xxx
Pavlov Pavel, Хитрые селяне,запутать хотят.
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70rus xxx
70rus xxx
Совсем ничего не понял.Зачем круг давать,три таможни проходить?Или у России с Литвой более открытые границы?Чёт афтар перемудрил.
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Федоров Федор
Федоров Федор
70rus xxx, вы забываете о таком городе, как Калининград.Это Россия и граничит он с Литвой в том числе.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
70rus xxx, он даже Кацaпу не верится!
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