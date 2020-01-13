ГБР пришло с обысками к главе Галицкой таможни: все подробности громкого дела

Сотрудники Государственного бюро расследований провели следственные действия и изъяли документы Галицкой таможни (Львов), а также пришли с обысками к ее руководителю Владимиру Цабаку.

Обыски проводились по решению Печерского суда Киева. Об этом сообщает Leopolis.news.

По словам журналистов, обыск проходил в рамках уголовного производства "с целью выявления сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления отыскания и изъятия ряда документов".

Также силовики изъяли мобильные карты, карты памяти, телефоны и цифровые носители информации, которые принадлежат руководителю Галицкой таможни.

В то же время источники отмечают, что официальный Киев не доверяет местным правоохранителям.

Также стало известно, что обыски проводились в местах, принадлежащих родителям Цабака. В частности, в Брюховичах изъяли около 270 тысяч долларов и 147 тысяч евро наличности.

Отмечается, что в мобильном телефоне Цабака в мессенджерах есть переписки о суммах взяток за должности и указания кого, куда назначить.

Новая Галицкая таможня объединила Ивано-Франковскую, Львовскую и Тернопольскую области. 13 ноября 2019 года исполняющим обязанности руководителя Галицкой таможни был назначен Цабак. В декабре руководство Львовской таможни ГФС одним приказом уволило 213 таможенников.

Сотрудники Государственного бюро расследований провели следственные действия и изъяли документы Галицкой таможни

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 марта Кабинет министров принял решение о начале реформирования Государственной фискальной службы. Таким образом, ГФС разделили на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

8 апреля в Украине стартовал конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.

16 апреля в СМИ слили информацию, что Нефьодов возглавит Государственную таможенную службу.

17 апреля Окружной административный суд Киева заблокировал конкурс на должность председателя Государственной таможенной службы, который ранее объявил Кабинет министров. 24 апреля конкурс возобновили.

25 июня Нефьодов заявил, что выиграл конкурс.

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