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13 января • обновлено в 11:37
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ГБР пришло с обысками к главе Галицкой таможни: все подробности громкого дела

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Сотрудники Государственного бюро расследований провели следственные действия и изъяли документы Галицкой таможни (Львов), а также пришли с обысками к ее руководителю Владимиру Цабаку.

Обыски проводились по решению Печерского суда Киева. Об этом сообщает Leopolis.news.

По словам журналистов, обыск проходил в рамках уголовного производства "с целью выявления сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления отыскания и изъятия ряда документов".

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Также силовики изъяли мобильные карты, карты памяти, телефоны и цифровые носители информации, которые принадлежат руководителю Галицкой таможни.

В то же время источники отмечают, что официальный Киев не доверяет местным правоохранителям.

Также стало известно, что обыски проводились в местах, принадлежащих родителям Цабака. В частности, в Брюховичах изъяли около 270 тысяч долларов и 147 тысяч евро наличности.

Отмечается, что в мобильном телефоне Цабака в мессенджерах есть переписки о суммах взяток за должности и указания кого, куда назначить.

Новая Галицкая таможня объединила Ивано-Франковскую, Львовскую и Тернопольскую области. 13 ноября 2019 года исполняющим обязанности руководителя Галицкой таможни был назначен Цабак. В декабре руководство Львовской таможни ГФС одним приказом уволило 213 таможенников.

Сотрудники Государственного бюро расследований провели следственные действия и изъяли документы Галицкой таможни

Сотрудники Государственного бюро расследований провели следственные действия и изъяли документы Галицкой таможни

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Всю западную надо перетрусить пусть там каждый докажет что трехэтажный дом и две машины у него приобретены честно на официально заработанные и налоги уплачены!!а то иш ты все безработные а деньги откуда?)))))))
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