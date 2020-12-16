Известный экономист заявил, что бюджет-2021 не будет выполнен

За основу Государственного бюджета-2021 года взяты показатели, не соответствующие действительности. План роста ВВП на уровне 4,6%, заложенный в госбюджете, не удастся выполнить.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. "Я бы назвал этот бюджет популистским, исходя из того, что я вижу завышенные доходы", – заявил он.

"Падение экономики в этом году будет больше, чем планировалось. Если оно будет больше, чем планировалось, а инфляция меньше, чем планировалось, это означает, что в абсолютном значении у нас фактически за основу взяты большие суммы, чем они будут по факту в 2020 году" – сказал экономист.

Он добавил, что не видит отраслей экономики Украины, благодаря которым валовой внутренний продукт в 2021 году мог бы вырасти на 4,6%. В частности, по его мнению, экономического скачка нельзя ожидать от отрасли строительства и сельского хозяйства.

Несходовский отметил, что государственные средства направляются в основном на поддержку сырьевых отраслей, а не отраслей, связанных с научно-техническим потенциалом.

"Я не понимаю, почему мы тратим миллиарды гривен на дороги, на шахты, а это сырье, но мы не тратим ни копейки на то, чтобы купить украинский самолет, чтобы сделать государственный заказ хотя бы на 2-4 самолета от государства. Почему мы закупаем французские вертолеты и американские тепловозы? Почему мы спасаем Белорусский автомобильный завод вместо того, чтобы спасать наш КрАЗ, который сейчас на грани банкротства?" – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, 15 декабря Верховная Рада Украины приняла бюджет страны на 2021 год. Ряд социально значимых статей урезали, расходы на медицину не увеличили. Зато расходы на офис генпрокурора увеличены на 2 млрд гривен.