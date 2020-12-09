Израиль вынес решение по делу ПриватБанка на $600 млн
Окружной суд Тель-Авива отказал в удовлетворении ходатайства Israel Discount Bank (IDB) об отклонении иска ПриватБанка против экс-владельцев касательно схемы присвоения $600 млн.
Суд постановил, что требования к Israel Discount Bank должны стать предметом полноценного разбирательства. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
"ПриватБанк доволен, что израильский суд вынес решение в его пользу, отклонив ходатайство IDB, и признал важность рассмотрения иска без неоправданных задержек и без привязки производств в Англии и США", – заявили в компании.
Теперь Israel Discount Bank обязан подать возражения против иска ПриватБанка и озвучить обстоятельства, которые привели к незаконному выведению из финучреждения более $600 млн.
Что этому предшествовало
18 декабря 2019 года ПриватБанк подал иск против своих бывших владельцев и других ответчиков в Окружной суд Тель-Авива из-за денег, которые были незаконно выведены в 2007-2011 годы и размещены на банковском счете IDB.
ПриватБанк обратился с иском в связи с содействием Israel Discount Bank незаконному присвоению средств. В ответ на это IDB обратился в суд с ходатайством об отклонении иска до принятия решений по делам, поданным ПриватБанком в Англии и США.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 декабря 2016 ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен.
В конце июня 2017 Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.
Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, в результате чего понес убытки минимум на 5,5 млрд долларов.
ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против бывших акционеров, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые, вероятно, принадлежат им.
Тогда же Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире.