Израиль вынес решение по делу ПриватБанка на $600 млн

Роман Груша Экономика 13:31, 9.12.2020 Обновлено: 13:42, 9.12.2020

Окружной суд Тель-Авива отказал в удовлетворении ходатайства Israel Discount Bank (IDB) об отклонении иска ПриватБанка против экс-владельцев касательно схемы присвоения $600 млн.

Суд постановил, что требования к Israel Discount Bank должны стать предметом полноценного разбирательства. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

"ПриватБанк доволен, что израильский суд вынес решение в его пользу, отклонив ходатайство IDB, и признал важность рассмотрения иска без неоправданных задержек и без привязки производств в Англии и США", – заявили в компании.

Теперь Israel Discount Bank обязан подать возражения против иска ПриватБанка и озвучить обстоятельства, которые привели к незаконному выведению из финучреждения более $600 млн.

Что этому предшествовало

18 декабря 2019 года ПриватБанк подал иск против своих бывших владельцев и других ответчиков в Окружной суд Тель-Авива из-за денег, которые были незаконно выведены в 2007-2011 годы и размещены на банковском счете IDB.

ПриватБанк обратился с иском в связи с содействием Israel Discount Bank незаконному присвоению средств. В ответ на это IDB обратился в суд с ходатайством об отклонении иска до принятия решений по делам, поданным ПриватБанком в Англии и США.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 21 декабря 2016 ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен.

  • В конце июня 2017 Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

  • Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, в результате чего понес убытки минимум на 5,5 млрд долларов.

  • ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против бывших акционеров, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые, вероятно, принадлежат им.

  • Тогда же Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире.

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