Израиль вынес решение по делу ПриватБанка на $600 млн

Окружной суд Тель-Авива отказал в удовлетворении ходатайства Israel Discount Bank (IDB) об отклонении иска ПриватБанка против экс-владельцев касательно схемы присвоения $600 млн.

Суд постановил, что требования к Israel Discount Bank должны стать предметом полноценного разбирательства. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

"ПриватБанк доволен, что израильский суд вынес решение в его пользу, отклонив ходатайство IDB, и признал важность рассмотрения иска без неоправданных задержек и без привязки производств в Англии и США", – заявили в компании.

Теперь Israel Discount Bank обязан подать возражения против иска ПриватБанка и озвучить обстоятельства, которые привели к незаконному выведению из финучреждения более $600 млн.

Что этому предшествовало

18 декабря 2019 года ПриватБанк подал иск против своих бывших владельцев и других ответчиков в Окружной суд Тель-Авива из-за денег, которые были незаконно выведены в 2007-2011 годы и размещены на банковском счете IDB.

ПриватБанк обратился с иском в связи с содействием Israel Discount Bank незаконному присвоению средств. В ответ на это IDB обратился в суд с ходатайством об отклонении иска до принятия решений по делам, поданным ПриватБанком в Англии и США.

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