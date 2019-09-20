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20 сентября • обновлено в 19:52
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"Изобрести телепортацию": преемник Омеляна разгромил идею с Hyperloop

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Министр инфраструктуры Владислав Криклий отказался от проекта Hyperloop.

Как передает днепровское издание "Наше місто", он считает фантастической идею запуска вакуумного поезда в Украине.

"Я считаю, что идея (реализовать в городе Днепр проект Hyperloop – ред.), мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. В нашем случае, к сожалению, Hyperloop не будет", - сказал Криклий.

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Владислав Криклий

Владислав Криклий

Facebook/Vladyslav Kryklii

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян активно заявлял о планах реализовать проект Hyperloop в Украине.

По его словам, запуск в Украине первой линии вакуумного поезда по технологии Hyperloop реален в ближайшие годы.

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Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Тег
Hyperloop
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