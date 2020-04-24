Изменник Родины и невъездной в Грузию: топ фактов, которые украинцам стоит знать о Саакашвили

Скандальному грузинскому политику Михеилу Саакашвили предложили должность вице-премьера по реформам в Украине. За время своей карьеры он успел вляпаться в десятки скандалов и стать фигурантом множества уголовных дел.

Бывший президент Грузии и уволенный глава Одесской облгосадминистрации потратил из бюджета родной страны более $100 тыс. на свое похудение, его обвиняют в вымогательстве, силовом разгоне митингов и репрессиях. Более того, в Одессе грузин собирал деньги на "благотворительность" и покупал за них элитные машины, которые сам же и использовал, а накануне своего побега из Украины вступил в сговор со сбежавшим в Москву главным финансистом "ДНР" Сергеем Курченко.

Теперь же "реформатору" могут доверить должность вице-премьера Украины. О том, какие на самом деле реформы провел Саакашвили и чем он успел запомниться за время своей карьеры – читайте в материале OBOZREVATEL.

Госизменник с российскими деньгами

Михеил Саакашвили получал деньги из Москвы через сбежавшего в Россию олигарха времен Януковича Сергея Курченко. Переговоры между грузинским политиком и одиозным бизнесменом Генеральная прокуратура опубликовала еще в декабре 2017-го.

На аудиозаписи отчетливо слышно, как Саакашвили договаривается с Курченко отправить к нему "своего человека" для того, чтобы обсудить "защиту интересов" олигарха в Украине. ГПУ удалось не просто записать разговор, но и задокументировать, как соратник Саакашвили Северион Дангадзе получает $500 тыс. из России на финансирование подрывной деятельности и проведение массовых митингов в Украине.

Более того, в распоряжение OBOZREVATEL попали выводы эксперта Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) от августа 2019 года Евгения Тимко, который несколько месяцев анализировал упомянутые файлы с разговорами. Одновременно в документе отмечается, что Тимко является специалистом – со всеми необходимыми регалиями и опытом работы в этой сфере с 1993 года. Разговаривал действительно Саакашвили.

Краткая предыстория:

Сергей Курченко стал миллиардером еще в молодом возрасте, а в 2014 году состояние 29-летнего бизнесмена оценивали в 250 миллионов долларов. При власти Виктора Януковича Курченко владел футбольным клубом "Металлист", группой компаний "Газ Украина 2009" и другими фирмами. В 2013 году он приобрел Брокбизнесбанк и медиахолдинг UMH Group. После бегства Януковича он покинул Украину и продолжил бизнес в Москве.

Сейчас Сергей Курченко является одним из главных спонсоров псевдореспублики "ДНР";

Цель сотрудничества Саакашвили и Курченко – организация массовых беспорядков. По версии следствия, олигарх был заинтересован в ослаблении украинских властей, чтобы защитить свои бизнес-интересы. Саакашвили же хотел любым путем прийти во власть.

В декабре 2017 года с 3-й попытки был пойман ближайший соратник Михо Северион Дангадзе. Он был руководителем киевской партийной организации "Движения новых сил". На тот момент глава ГПУ Юрий Луценко утверждал, что правоохранители зафиксировали транш от Курченко в размере 500 тысяч долларов. Посредником в получении денег выступал ближайший соратник Михо, один из лидеров “Движения новых сил” Северион Дангадзе.

Ему было объявлено о подозрении по ст.256 (Содействие участникам преступной организации) и ст.110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность страны) . Но чтобы избежать тюрьмы, Дангадзе пошел на сделку со следствием и подтвердил факт сотрудничества лидера партии Саакашвили с Сергеем Курченком 25 мая 2018 года. После этого он вышел на свободу.

Несмотря на очевидные факты – а именно признание посредника в сделке – правоохранители дело спустили на тормозах.

Грузинский Янукович: устроил силовой разгон и потратил из бюджета сотни тысяч на похудение и яхты

Саакашвили, как и Янукович, не дождавшись окончания президентского срока, в октябре 2013-го сбежал из Грузии. С бывшим главой Украины его также объединяет и отношение к мирным митингующим.

Одно из преступлений, в котором обвиняют грузинского "реформатора" – насильственный разгон протестной акции в ноябре 2007-го с превышением служебных полномочий. Кроме того, Саакашвили причастен к вторжению спецназа в офис телеканала "Имеди". Тогда телекомпанию незаконно забрали у владельца Бадри Патаркацишвили.

Янукович и Саакашвили

Когда канал отключили, в Тбилиси начались массовые акции протеста в защиту СМИ. Но это не единственное преступление Саакашвили в Грузии. За счет бюджета бывший президент арендовал яхту, оплачивал процедуру похудения, жил в дорогих гостиницах.

Так, прокуратура Грузии утверждает, что Саакашвили тратил "значительные суммы" на личны нужды и свою семью через фонды госохраны. В общей сложности экс-президент потратил 8,8 млн лари (около $5,9 млн). Испанский повар и личный дизайнер обошлись бюджету Грузии в 300 тыс. лари ($174 тыс.), процедура похудения Саакашвили стоила $113 тыс., еще 500 тыс. лари ($290 тыс.) бывший президент потратил на аренду самолетов.

Кроме того, Саакашвили обвинили в незаконном помиловании в 2008 году высокопоставленных сотрудников департамента конституционной безопасности МВД Грузии — Гии Алании, Автандила Апциаури, Александра Гачавы и Михеила Бибилуридзе. Их посадили за убийство 28 января 2006 года банковского служащего Сандро Гиргвлиани.

Один из самых жестоких диктаторов Европы: пытки и расправа над оппозицией

В интервью OBOZREVATEL грузинская правозащитница, председатель НПО "Бывшие политзаключенные за права человека" Нана Какабадзе рассказала: при Саакашвили Грузия заняла первое место в мире по количеству заключенных. В тюрьмах пытали, правозащитников подкупали, людей били просто на улицах.

Вот несколько важных цитат из интервью Какабадзе:

"У нас были пытки и бесчеловечное обращение. Когда спрашивают, с чем можно сравнить режим Саакашвили, - я отвечаю, что его можно сравнить с фашизмом. Также это было похоже на 30-е годы советского периода, когда миллионами людей расстреливали. Так происходило и в Грузии".

"Как только он взял всю власть в свои руки, что произошло? Закрылись почти все телеканалы, которые были независимыми и освещали события по всей Грузии. Остались только маленькие телеканалы, которые не могли сформировать какое-то мнение. Были закрыты все независимые газеты, журналы".

"Вначале, как только он пришел, у нас было 5 700 заключенных. Через год их стало 12 000. А во время правления Саакашвили за решеткой оказалось от 25 000 до 30 000. Именно поэтому мы были на первом месте в мире по этому показателю".

Нана Какабадзе

"Он создал неофициальные фонды и вынуждал людей, у которых было какое-то имущество или деньги, переводить туда свои средства. Это были фонды, которые назывались "На развитие прокуратуры, "На развитие МВД".

"Он создал неофициальные фонды и вынуждал людей, у которых было какое-то имущество или деньги, переводить туда свои средства", –Нана Какабадзе.

"Во времена Саакашвили был государственный рэкет, не существовало независимого бизнеса – все контролировал он. Да, он создал эффективные механизмы, чтобы человек мог быстро зарегистрировать фирму, но весь бизнес контролировал только он и его команда".

Кроме того, Саакашвили устроил настоящую расправу над оппозицией. В 2009-м в Тбилиси и Батуми были арестованы члены "Демократического движения" экс-спикера Нино Бурджанадзе – самой активной противницы президента Михаила Саакашвили

Своих оппонентов экс-президент сажал в тюрьмы, где их жестоко пытали. В 2012-м в сети появилось видео, где в одной из тюрьм заключенного насиловали веником. Впоследствии этот предмет стал символом борьбы с режимом Саакашвили.

В Грузии за все указанные преступления Саакашвили лишили грузинского гражданства и заочно осудили.

Попытался повторить схему в Одессе

Возглавив Одесскую облгосадминистрацию, Саакашвили создал фонд "На благо Одессы". Такие же фонды в свое время работали и в Грузии. По старой привычке, как рассказал политик Дмитрий Голубов, Саакашвили вымогал деньги у местного бизнеса, средства переводили в фонд, а потом тратили на "банкеты, пляски, гулянки и покупку автомобилей".

"Он тратил эти деньги на приобретение автомобилей, вызов певиц, банкеты, пляски, гулянки, сулугуни, хачапури. На все кроме того, для чего создавался фонд. А создавался он для медицинской реабилитации воинов АТО. Он транжирил оттуда деньги, покупал рекламу на канале "Интер" и за 4 млн гривен купил 8 джипов для своих подопечных. Он был причастен к вымогательству трех элитных квартир у одного из самых крупных застройщиков в Одесской области и, в принципе, получил их вместе с Сакварелидзе и другими фигурантами", – сказал Голубов.

Одесское издание "Думская" выяснило, что купленными на деньги фонда автомобилями пользовался сам Саакашвили и его соратники.

Думская

Всего фонд купил шесть авто: Chevrolet Tracker (цена — 504 тыс. грн), Toyota Rav 4 (804 тыс.), три Nissan New X Trail (по 734 тысячи каждая) и Toyota Corolla (490 тыс. грн.). Одну из них - Toyota Rav 4 – журналисты зафиксировали возле Дома приемов областного совета, где проживал Саакашвили. В иномарку усаживались сотрудницы его пресс-службы, которые не служат и никогда не служили ни в одном правоохранительном органе Украины. Машина при этом была без госномеров.

Псевдореформы в Грузии

Министр социальной политики в Кабмине Владимира Гройсмана Андрей Рева рассказывает: успешные реформы в Грузии – миф. Деньги просто забрали у одних и отдали другим.

Всех пенсионеров уравняли, все получают минимум. "Системы местного самоуправления в Грузии нет, системы прозрачных офисов, о которых вы в Украине знаете, в Грузии нет. Они просто взяли и посадили на бюджет пенсионеров, сделали им одинаковую пенсию, которая сегодня на уровне минимальной в Украине; сегодня ее в Грузии получают практически все граждане", – подчеркнул Рева.

У полиции забрали полномочия: так побороли коррупцию. "Реформа полиции, когда у полицейских забрали право составлять протокол, наказывать людей за нарушение ПДД, они, кроме пожелать хорошей дороги и попросить не нарушать, ничего больше не могут. Так была искоренена коррупция", – рассказывает Рева.

Саакашвили убрал необходимость в регистрации большинства лекарств, в результате в Грузию начали ввозить фальсификат. До этого только зарегистрированные медикаменты можно было импортировать в страну. С подтверждением лечебного эффекта и безопасности новых медикаментов. Саакашвили все это отменил и ввел параллельный импорт – когда лекарства можно ввозить из стран третьего мира без каких-либо подтверждений какого-либо действующего средства.

Саакашвили ликвидировал санэпидслужбу в Грузии. Все с той же логикой: взятки давать не будут. При этом и какой-либо контроль за выполнением санитарных норм пропал. Фактически никто не гарантирует безопасность потребителей.

Теперь же "реформатор", которого готовы в любой момент арестовать в Грузии, пытается провернуть свои "реформы" и в Украине. Уже в ближайшее время станет известно, доверит ли Верховная Рада кресло в Кабмине скандальному Саакашвили, который не только натворил дел на Родине, но и успел попасться на госизмене в Украине.

OBOZREVATEL также письменно обратился в правоохранительные органы Украины с просьбой рассказать о расследовании госизмены Михеила Саакашвили и его связях с олигархом Сергеем Курченко.