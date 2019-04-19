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/Новости экономики

"Изменить страну": команда Зеленского пролила свет на реформу финансов

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Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского хочет реформировать финансовый сектор так, чтобы украинские банки кредитовали крупные инвестпроекты, каждая семья могла приобрести жилье, а пенсионеры — путешествовать по миру.

Об этом написала на своей странице в Facebook член ЗеКоманды Виктория Страхова, которая отвечает за банковскую деятельность. По ее словам, в ее финансовой стране мечты украинские банки кредитуют долгосрочные инвестпроекты и строительство дорог по всей стране, а мелкие предприниматели могут получить кредит для открытия бизнеса по низким ставкам для устойчивого развития, а не выживания.

"Большинство молодых семей может позволить себе приобретение жилья в кредит (ипотеку) — для счастья, а не злой шутки, что ничто так не укрепляет брак, чем ипотека", — написала член команды Зеленского.

"Изменить страну": команда Зеленского пролила свет на реформу финансов

Кроме того, в ее мечтах пользователи финансовых услуг защищены от нарушений их прав, а большинство финансовых услуг переведены в диджитал формат.

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"Уровень финансовой грамотности людей позволяет людям планировать свое финансовое будущее, и студент, и пенсионер обсуждают котировки на украинских биржах, а уровень накопительного пенсионного обеспечения позволяет украинским пенсионерам путешествовать по миру", — заключила Страхова.

Она добавила, что большая часть очерченного содержится в предвыборной программе Зеленского. "И мы хотим все это реализовать", - подытожила Страхова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 19 апреля, Украину ждет итоговый этап предвыборной кампании кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Им станут дебаты на НСК "Олимпийский",вокруг которых долгое время шла дискуссия и разгорались скандалы.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
реформаВыборы 2019
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Если говорить о команде, которую Зеленский показал за 2 дня до выборов, то о Бермудском треугольнике мы знаем гораздо больше.
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Smith Lera
Smith Lera
Дура дурою, пенсіонери подорожують завдяки пенсіям, які заробили, а не кредитам з банків, ось він весь професіоналізм зеблазнябені команди.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Бла-бла-бла. Твоя реформа - дать Украину на разграбление Коломойскому и его банде, а потом свалить подальше. Но с лопатой в заднице ты то не свалишь.
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