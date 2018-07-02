МоваЯзык
Регистрация
МирСпорт

Изменение пенсионной реформы: Гройсман сообщил план

2.3тЧитать новость на украинском

Кабинет министров работает над коррекцией пенсий для украинцев с большим стажем, но маленькими зарплатами.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, этот вопрос стоит на повестке дня.

"Мы уже фактически открыли возможность для постоянного повышения пенсий. Теперь нужно, опираясь на возможности ПФ, откорректировать пенсию для людей с большим стажем, но маленькими зарплатами. Как только наши расчеты покажут, что и в каких объемах мы сможем сделать, сообщим", - отметил премьер.

Новости
Кому повысят пенсии в Украине: появилось пояснение

Он подчеркнул, что речь идет и о крестьянах, и о работниках социальной сферы - учителях, медиках и других.

"Мы думаем об этих людях. У меня душа болит за них - они работали верой и правдой, но платили им копейки", - подытожил Гройсман.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, насколько вырастут пенсии в Украине в 2019 году.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.

Тема
Эксклюзив
Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги