"Издевательство!" Оккупанты на Донбассе заплатили Украине за воду 58 тоннами монет

Российские оккупанты на Донбассе принесли 58 тонн украинских копеек, чтобы рассчитаться за потребление воды в ОРДЛО.

Об этом "Лиге" рассказал заместитель директора Попаснянского райводоканала Евгений Лысенко. Он добавил, что передача денег проходит на мосту в Счастье и будет идти три дня.

"Обычно это было в гривнях с купюрами крупными 200, 100. Последний раз они нам дали по две грн и пять грн 24 млн. Сейчас речь идет о 15-16 млн грн. В этот раз они нам дают мелочью. Знаю, что по 25 кг мешки полиэтиленовые", – пояснил Лысенко.

Счета за воду

Он добавил, что мешки с деньгами переносят по мосту под присмотром военных, полиции и наблюдателей ОБСЕ. После погрузки денег, их отправляют в банк.

"Это издевательство над нами и над нашими сотрудниками предприятия", – возмущался Лысенко.

Замдиректора добавил, что долг за воду с 2016 года составляет 170 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что подача воды в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса может стать "допустимым компромиссом".

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