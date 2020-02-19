Главная Новости
19 февраля • обновлено в 14:08
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Издевательство!" Оккупанты на Донбассе заплатили Украине за воду 58 тоннами монет

1.9т
Читать материал на украинском

Российские оккупанты на Донбассе принесли 58 тонн украинских копеек, чтобы рассчитаться за потребление воды в ОРДЛО.

Об этом "Лиге" рассказал заместитель директора Попаснянского райводоканала Евгений Лысенко. Он добавил, что передача денег проходит на мосту в Счастье и будет идти три дня.

"Обычно это было в гривнях с купюрами крупными 200, 100. Последний раз они нам дали по две грн и пять грн 24 млн. Сейчас речь идет о 15-16 млн грн. В этот раз они нам дают мелочью. Знаю, что по 25 кг мешки полиэтиленовые", – пояснил Лысенко.

Счета за воду

Счета за воду

Он добавил, что мешки с деньгами переносят по мосту под присмотром военных, полиции и наблюдателей ОБСЕ. После погрузки денег, их отправляют в банк.

"Это издевательство над нами и над нашими сотрудниками предприятия", – возмущался Лысенко.

Замдиректора добавил, что долг за воду с 2016 года составляет 170 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что подача воды в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса может стать "допустимым компромиссом".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ОРДЛО Донбасс
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
12
7
Смешно
0
Интересно
6
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Roma Roma
Roma Roma
Значит давать им воду из канализации! Это ж тоже вода!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а что вам не нравится?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги