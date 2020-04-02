Нефть некуда девать: стали известны последствия конфликта РФ и Саудовской Аравии

Беспрецедентный спад спроса на нефть привел к тому, что скоро закончится место для хранения всех ненужных баррелей, однако уже завтра избыток может внезапно перерасти в дефицит сырья.

"Рынок начинает сигнализировать о том, что не только нет спроса на эту нефть, но ее просто некуда девать", - сказал Джефф Уилл, старший энергетический аналитик Neuberger Berman, пишет CNN.

Хранилища, нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, корабли и трубопроводы могут в конечном итоге достичь пределов своей емкости, чего не было с 1998 года, согласно Goldman Sachs.

Хотя основные цены на нефть, такие как West Texas Intermediate и Brent, торгуются от 20 долларов за баррель, некоторые региональные цены недавно упали до однозначных цифр.

Один вариант хранения: загрузка всей дополнительной нефти на корабли. Около 20% мирового парка очень крупных перевозчиков сырой нефти могут стать плавучими хранилищами. Но даже это не поглотит излишки.

Нефтяной избыток создает сценарий, когда цены на некоторые "малоизвестные" сорта нефти уже фактически опустились ниже нуля. Части производителей нефти при таком сценарии придется самим платить кому-то, кто готов будет забрать топливо.

Rystad Energy заявляет, что крупные остановки производства нефти начнутся в апреле и мае. Старые, менее продуктивные нефтяные скважины, скорее всего, будут закрыты первыми.

Издание отмечает, что слабый спрос, вызванный пандемией коронавируса, не будет длиться вечно. В конце концов, авиакомпании снова поднимутся в воздух и начнут покупать реактивное топливо. Водители будут покупать больше бензина, когда вернутся к работе.

"Но к тому моменту нефтяная промышленность может не добывать столько нефти, сколько раньше, потому что скважины закрыты. Сегодняшний нефтяной избыток может внезапно перерасти в завтрашний дефицит нефти", - пишет CNN.

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал цен на рынке нефти привел к парадоксальной ситуации в конце марта: ценовые формулы на российскую Urals начали соответствовать отрицательным значениям.

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