Избавиться от России: "Укрзалізниця" приготовила кардинальное новшество

"Укрзалізниця" заменит запчасти российского производства украинскими. Компания уже представила каталог с перечнем и номенклатурой запчастей, которые требуют замены.

Как сообщается на сайте перевозчика, благодаря импортозамещению запасных частей, которые используются в железнодорожной отрасли, экономика Украины в 2019 году может получить около 1,6 млрд грн и 8 тыс. дополнительных рабочих мест.

"Укрзалізниця" остро нуждается в замещении запчастей. Прежде всего, производства РФ. Поэтому мы выходим с предложением к национальным производителям - создать альтернативу продукции страны-агрессора. Как пример: в 2019 году компании необходимо 230 позиций таких запчастей - это 575 тыс. ед. и 1,6 млрд грн для украинской экономики" - заявил руководитель УЗ Евгений Кравцов.

Сейчас "Укрзалізниця" ведет переговоры с "ProZorro.Продажи" о возможности заключать договоры с поставщиками сроком на 3 года.

"В 90% случаев эти средства пойдут национальному производителю. Наша цель - уменьшить стоимость приобретения продукции и сделать ее доступной, ведь многие производственные базы после распада СССР остались за границей", - подчеркнул Кравцов.

"Укрзалізниця" Радіо Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что внес в Кабинет министров предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.

"Российские железные дороги" (РЖД) с 11 декабря 2017 года полностью перевели пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины.

Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России, включая прекращение пассажирского железнодорожного сообщения. Также рассматривают возможность запрета автобусных пассажирских перевозок.