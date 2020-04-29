Из-за правительства 2 миллиона предпринимателей могут стать безработными – Южанина

Народный депутат партии "Европейская солидарность" Нина Южанина заявила, что продолжение налогового давления на предпринимателей увеличит количество безработных в стране, а часть бизнеса загонит в тень.

Она предостерегла, что, если законы по полной фискализации оставить как есть, то 2 миллиона 313 тысяч предпринимателей вскоре могут присоединиться к 74 тысячам безработных, ставших таковыми за время карантина. Южанина сообщила, что состоялась четвертая видеоконференция движения #SaveФОП со всеми областями, со многими мэрами городов, которые прежде всего просили парламент отменить нормы, предусматривающие усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций.

"Они не могут согласиться с тем, что на них никак не реагирует власть. Работать предприниматели продолжат, но уйдут в тень и перестанут платить налоги", – отметила депутат.

По ее словам, это уже чувствует власть на местах, ведь речь идет уже не только о 20% платежей в местные бюджеты, а о значительно больших потерях – ведь последние решения монобольшинства забрали доходы из местных бюджетов.

Южанина также рассказала, что сразу четыре мэра городов во время этой видеоконференции отметили, что отмена фискализации могла бы стать положительным маркером и дать надежду на возможность нормально работать.

"Лично я за то, чтобы вся деятельность, любого бизнеса – и малого, и совсем мелкого – происходила прозрачно, но нужно совместно с бизнесом разрабатывать варианты этой прозрачности", – отметила Южанина.

Кроме того, она подчеркнула, что подписание президентом закона об изменениях в Налоговый кодекс станет маркером для среднего и крупного бизнеса: "Как только законопроект будет подписан, они могут быстрыми шагами уйти в тень, как это уже сделают малые предприниматели".

Она сообщила, что даже депутаты из монобольшинства высказывали замечания к ряду принятых законов, касающихся продолжения реформы таможенной сферы.

"Исполнительной ветви власти не хватает ключевого – понимание того, что произошли значительные изменения, которые вообще требуют пересмотра экономической политики. Поэтому изменения в таможенном направлении нужно корректировать и дать возможность монобольшинству исправить то, что понапринимали, чтобы не потерять управляемость в стране, а не только в определенных структурах", – заявила представительница фракции "Европейская солидарность".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Южанина заявила, что невыполнение требований МВФ и, как следствие, неполучение Украиной очередного транша приведет к вынужденной остановке всех социальных выплат.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал