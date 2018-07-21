Из-за Трампа: МВФ предупредил об угрозе глобального кризиса

Пошлины и тарифы, которые вводят Соединенные Штаты по инициативе президента Дональда Трампа, могут сказаться на развитии мировой экономики.

Об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила в ходе встречи с министрами финансов и главами центральных банков стран G-20 в Буэнос-Айресе.передает City A.M.

Она отметила, что при худшем сценарии глобальное ВВП может снизиться на 0,5%. "При худшем сценарии пошлины могут привести к снижению глобального ВВП на 0,5%", - отметила глава МВФ.

Ранее Трамп заявил о готовности в разы увеличить количество облагаемых импортными пошлинами товаров китайского производства. США уже обложили пошлинами импорт из Китая на 34 млрд долларов, на что Китай ответил зеркальными мерами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ЕС предупредили Трампа из-за торговой войны.