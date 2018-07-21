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МирСпорт

Из-за Трампа: МВФ предупредил об угрозе глобального кризиса

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Пошлины и тарифы, которые вводят Соединенные Штаты по инициативе президента Дональда Трампа, могут сказаться на развитии мировой экономики.

Об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила в ходе встречи с министрами финансов и главами центральных банков стран G-20 в Буэнос-Айресе.передает City A.M.

Она отметила, что при худшем сценарии глобальное ВВП может снизиться на 0,5%. "При худшем сценарии пошлины могут привести к снижению глобального ВВП на 0,5%", - отметила глава МВФ.

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Ранее Трамп заявил о готовности в разы увеличить количество облагаемых импортными пошлинами товаров китайского производства. США уже обложили пошлинами импорт из Китая на 34 млрд долларов, на что Китай ответил зеркальными мерами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ЕС предупредили Трампа из-за торговой войны.

Персоны
Кристин ЛагардДональд Трамп
Место
США
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Beloous Iouri
Beloous Iouri
повылазили из-за поребрика штатные гниды
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
бабуины. а для вас это плохо. бабок не дадут, эта живая смерть логард, очень жадная.
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Вот те раз! В Украине растёт ВВП, а во всём мире падает! Треба сказать пиндосам, чтобы они у нас займы брали для поддержки своей экономики! Только так они поймут, что нашу Украину надо срочно принять в нато и ес.
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