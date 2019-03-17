Из-за США: стало известно о новой катастрофе с экономикой России

Инвесторы покидают Россию из-за санкционных рисков, связанных с "Северным потоком-2".

Об этом сообщает "Коммерсант". Отмечается, что опасения инвесторов относительно перспектив мировой экономики и Китая вынуждают их сокращать вложения на развивающихся рынках: за минувшую неделю фонды emerging markets лишились $2,8 млрд.

В аутсайдерах – в том числе из-за риска усиления санкционного давления на участников проекта "Северный поток-2" – остаются и российские фонды, потерявшие за неделю $111 млн, а за пять недель – более $400 млн.

"Инвесторы стали фиксировать прибыль и переходить в менее рискованные активы, в том числе в качественные облигации развивающихся рынков и американские акции", – отмечает директор по инвестициям General Invest Фелипе де ла Роса.

Непрерывный отток из российских фондов продолжается пятую неделю подряд, и за это время они потеряли более $400 млн. Угроза расширения санкций остается ключевым риском.

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