Из-за России: счета Украины за границей могут арестовать

По делу о компенсации Украины для российской компании "Татнефть" в сентябре возможен арест украинских счетов и активов в Париже, Лондоне и Вашингтоне.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в интервью ZN.ua. По ее словам, могут быть арестованы "финансовые инструменты, в частности, оплата купонов по суверенным финансовым бумагам".

Она напомнила, что решение суда по "Татнефти" принималось в 2014 году, а сейчас уже 2019-й. "Возможно, нам неприятно его выполнять, но если мы будем этого избегать, то тем самым дадим козыри россиянам для невыполнения решения судов по инвестиционным спорам, инициированным украинскими компаниями", – подчеркнула Зеркаль.

"Татнефть" Википедия

При этом она отметила, что посольства обладают дипломатическим иммунитетом, поэтому не могут быть "предметом какого-то взыскания".

"При этом надо понимать, что любая попытка ареста государственного имущества обжалуется государством на наличие иммунитета. Это происходит всегда", – подчеркнула политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2017 года в Лондоне Высокий суд правосудия удовлетворил ходатайство компании "Татнефть" о приведении в исполнение решения Апелляционного суда Парижа о взыскании с Украины $144 млн из-за потери доли в "Укртатнафте".

В июле 2018 года Высокий суд Лондона отклонил апелляцию Украины по поводу признания в британской юрисдикции решения Международного коммерческого арбитража по иску "Татнефти".

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