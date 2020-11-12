Из-за пандемии Украину ждет худшая за десятилетие рецессия: могут обеднеть 9 млн людей – ООН

Пандемия коронавируса в Украине может привести к худшей за десятилетие рецессии, в результате которой более 9 миллионов человек могут столкнуться с бедностью.

Об этом сказано в отчете ООН за октябрь. По данным организации, с начала пандемии в Украине более 80% домохозяйств потеряли доходы.

Кроме того, более чем в 40% семей из-за пандемии хотя бы один ее член лишился заработка.

Также продолжило рост количество домохозяйств, которые накопили задолженность по коммунальным платежам. Если в начале пандемии таких было 11%, то в сентябре стало уже 15%.

В отчете подчеркнули, что не располагают данными о ситуации на оккупированной части Украины. Но в ООН предположили, что последствия социально-экономического спада для региона, который пострадал от военного конфликта, будут разрушительными.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за пандемии COVID-19 мировой экономике угрожает рецессия, которая будет даже сильнее, чем в 2009 году. Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.