Из-за ОПЕК: цены на мировую нефть подскочили

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 19 декабря, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,21 доллара за баррель, что на 0,9% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 0,8% – до 60,86 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли ICE Futures

Котировки WTI выросли ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals поднялась на 0,9% до 57,51 доллара за баррель.

Цена нефти Urals выросла Maanimo

Стоимость сырья подскочила на мерах ОПЕК+ по ограничению добычи. По словам экспертов, это будет оказывать поддержку ценам до конца 2019 года, передает "Интерфакс".

В частности, организация сообщила о сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) в дополнение к уже действующему ограничению на 1,2 млн б/с.

Саудовская Аравия взяла на себя обязательство сдерживать свою нефтедобычу сверх увеличенной квоты еще на 400 тыс. баррелей в сутки.

Новые ограничения будут действовать до конца марта 2020 года. Участники ОПЕК+ договорились 5 и 6 марта обсудить, стоит ли их продлевать.

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 19 декабря, выросли в ходе азиатских торгов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что грядущей зимой существуют риски дисбаланса рынка нефти.

"Конечно, события, в течение последнего года, когда осуществляются атаки на инфраструктуру, и на танкеры, перевозящие углеводороды, нефть, – это очень негативный сигнал для всего рынка, это создает угрозы, и закладываются, в том числе, в цены риски геополитические дополнительные", – сообщил Новак.

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