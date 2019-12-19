Главная Новости
19 декабря • обновлено в 10:06
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Из-за ОПЕК: цены на мировую нефть подскочили

356
Читать материал на украинском

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 19 декабря, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,21 доллара за баррель, что на 0,9% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 0,8% – до 60,86 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли

Котировки Brent выросли

ICE Futures

Котировки WTI выросли

Котировки WTI выросли

ICE Futures

Новости
Нефть упадет до $10: в России забили тревогу из-за грядущего краха экономики

При этом цена российской нефти Urals поднялась на 0,9% до 57,51 доллара за баррель.

Цена нефти Urals выросла

Цена нефти Urals выросла

Maanimo

Стоимость сырья подскочила на мерах ОПЕК+ по ограничению добычи. По словам экспертов, это будет оказывать поддержку ценам до конца 2019 года, передает "Интерфакс".

В частности, организация сообщила о сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) в дополнение к уже действующему ограничению на 1,2 млн б/с.

Саудовская Аравия взяла на себя обязательство сдерживать свою нефтедобычу сверх увеличенной квоты еще на 400 тыс. баррелей в сутки.

Новые ограничения будут действовать до конца марта 2020 года. Участники ОПЕК+ договорились 5 и 6 марта обсудить, стоит ли их продлевать.

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 19 декабря, выросли в ходе азиатских торгов

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 19 декабря, выросли в ходе азиатских торгов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что грядущей зимой существуют риски дисбаланса рынка нефти.

"Конечно, события, в течение последнего года, когда осуществляются атаки на инфраструктуру, и на танкеры, перевозящие углеводороды, нефть, – это очень негативный сигнал для всего рынка, это создает угрозы, и закладываются, в том числе, в цены риски геополитические дополнительные", – сообщил Новак.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Теги
Brent WTI Urals Организация экспортеров нефти (ОПЕК)
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги