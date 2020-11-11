Из-за нехватки кислорода в больницах Кабмин вернул деньги, которые ушли на дороги

Кабинет министров выделил из COVID-фонда 895,6 млн грн на обеспечение в больницах больных коронавирусом кислородом. Ранее эти средства были выделены на программу ремонта дорог.

Такое решение было принято на заседании Кабинета министров в среду, 11 ноября. Средства были выделены на безвозвратной основе, как субвенция из госбюджета на обеспечение подачей кислорода коечного фонда учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19.

Правительство приняло постановление о сокращении объема расходов развития по программе "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения" на сумму 895,6 млн грн и выделил Минздраву эти средства на безвозвратной основе.

"Таким образом увеличили объем расходов по программе "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение подачей кислорода с коечного фонда учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с коронавирусом". Проект акта согласован с Министерством финансов Украины, Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерством инфраструктуры", – сказано в постановлении правительства.

Ранее Минздрав получил 5,7 млн грн из фонда борьбы с коронавирусом на обеспечение кислородом учреждений здравоохранения, которые лечат больных коронавирусом. За счет этого 14 428 коек было обеспечено подачей кислорода.

"Сейчас среди 52 723 коек из расчета 30% общего коечного фонда за исключением специализированных и высокоспециализированных учреждений здравоохранения, только 30 710 обеспечено подачей кислорода (централизованно и кислородными концентраторами), что составляет 58%. Таким образом, с целью достижения целевых показателей обеспечения кислородом, необходимо обеспечить организацию подачи кислорода для еще почти 22 тыс. коек", – объяснили необходимость принятия постановления в правительстве.

Также правительство выделило 86 млн грн для улучшения материально-технического состояния учреждений здравоохранения.

"В частности, предусматриваются дополнительные средства "ОХМАТДЕТу" для приобретения рентгеновской трубки к аппарату компьютерного томографа, приобретение источников ионизирующего излучения для аппаратов лучевой терапии для Национального института Рака. Также на 12 млн грн будет расширено финансирование по программе "лечение украинцев за рубежом", – написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграмм-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последние дни в четырехмиллионном Киеве фиксируют около тысячи заражений на коронавирус. Как волонтеры, так уже и врачи, не скрывают: койко-мест на госпитализацию практически нет, больницы забиты под 100%, а с кислородом, который жизненно необходим пациентам с коронавирусом, в столице сложилась просто катастрофическая ситуация.

Министерство финансов сообщило, что в течение недели с "коронавирусного фонда" было выделено более 1 млрд гривен на восстановление автодорог государственного значения.

За этот же период времени на финансовую помощь в виде больничных потратили только 9,5 млн гривен.